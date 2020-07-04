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شاهد.. "جسر المحبة" يحاكي روابط المحبة والتواصل بين الشعبين السعودي والبحريني

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شاهد.. "جسر المحبة" يحاكي روابط المحبة والتواصل بين الشعبين السعودي والبحريني شاهد.. "جسر المحبة" يحاكي روابط المحبة والتواصل بين الشعبين السعودي والبحريني
نفذته المؤسسة العامة لجسر الملك الفهد يحقق مليون مشاهدة

شاهد..

حقق الفيديو الوطني عن مملكتي والبحرين، الذي نفذته المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أكثر من مليون مشاهدة عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في أقل من 24 ساعة.

فيما تفاعلت أمس الأول حسابات الأفراد والمواقع في البلدين مع الفيديو الذي يحاكي روابط المحبة والتواصل بين الشعبين السعودي والبحريني، ويعبر عن قصص الشوق للقاء في ظل توقف السفر حاليًا نتيجة جائحة كورونا.

وجاءت كلمات "جسر بالحب يربطنا.. بالشوق بيننا ممدود" لتنقل مشاعر الأخوة بين الشعبين، حيث قابلها آلاف من التعليقات على الفيديو التي كتبها أبناء المملكتين شوقًا وانتظارًا للقرار المرتقب للسماح بالتنقل بين البلدين وكافة دول الخليج، بعد أن تم إيقاف السفر من خلال المنافذ الحدودية البرية في السابع من مارس الماضي.

وأعلنت مؤسسة جسر الملك فهد خلال هذه الفترة عبر حسابها في "تويتر" عن إنجاز الكثير من المشاريع الخدمية بالجانبين السعودي والبحريني التي تصب في خدمة المسافرين والمستفيدين بما فيها تحسين الخدمات ومسارات الشحن، إضافة لتنفيذها خطة تطوير وتحسينات شاملة لجميع مناطق الإجراءات بالجانبين خلال فترة توقف السفر الحالية بسبب جائحة كورونا.

وبين أن العمل جارٍ لإطلاق المرحلة الأولى من الدفع الآلي الشامل في بوابات الرسوم خلال شهر يوليو الجاري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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