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البحث جارٍ عن طاقم تحكيم أجنبي لقيادة مواجهة الهلال والنصر

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البحث جارٍ عن طاقم تحكيم أجنبي لقيادة مواجهة الهلال والنصر البحث جارٍ عن طاقم تحكيم أجنبي لقيادة مواجهة الهلال والنصر
لقاء الإثارة والندية في السادس من أغسطس المقبل

البحث جارٍ عن طاقم تحكيم أجنبي لقيادة مواجهة الهلال والنصر

تسعى لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى التنسيق مع الاتحادات الأوروبية، لاختيار طاقم حكام أجانب لقيادة ما تبقى من مباريات دوري المحترفين مطلع أغسطس المقبل .
ولعل أبرز مباريات العودة، ديربي العاصمة، والذي يجمع الهلال والنصر في السادس من أغسطس المقبل .


من جانب آخر، من المتوقع أن يصل مدير دائرة التحكيم الجديد السويسري مانويل نافارو والإسباني فرناندو، رئيس لجنة الحكام إلى العاصمة الرياض خلال الأيام المقبلة القريبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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