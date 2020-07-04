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فريق طبي في "رنية" يُنقذ طفلاً من عيار ناري أصاب قدمه

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استقرت في الكاحل.. تبعد عن العظم مليمترات

فريق طبي في

تمكن فريق طبي بمستشفى رنية العام بصحة الطائف من التعامل مع حالة إصابة طفل بطلق ناري.

وأوضح الدكتور محمد الفيل، رئيس قسم الطوارئ بمستشفى رنية العام أن طفلاً يبلغ من العمر ثماني سنوات جاء به والده لطوارئ المستشفى يعاني من نزيف وآلام شديدة في الركبة اليمنى، أوضحت بعد ذلك الأشعة وجود رصاصة دخلت من الركبة اليمنى واستقرت في الكاحل الأيمن وتبعد عن العظم ٤ ملم.

وأضاف: "تدخل إثر ذلك فريق طبي مكون من الدكتور إيريس استشاري جراحة العظام، والدكتور عبدالفتاح حمود أخصائي جراحة العظام، لاستخراج الرصاصة في حينه، وقد تكللت ولله الحمد العملية بالنجاح دون أن تتسبب بأي مضاعفات للمريض مع استقرار تام للحالة".

يُذكر بأن الطفل يرقد حاليًا تحت الملاحظة للاطمئنان عليه أكثر قبل الإذن بخروجه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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