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لاعب الهلال الفرنسي "قوميز" يطالب الجماهير بتحميل تطبيق "تباعد"

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لاعب الهلال الفرنسي "قوميز" يطالب الجماهير بتحميل تطبيق "تباعد" لاعب الهلال الفرنسي "قوميز" يطالب الجماهير بتحميل تطبيق "تباعد"
قال إنه حمل التطبيق من أجل سلامته وسلامة المجتمع

لاعب الهلال الفرنسي

وجّه المحترف الفرنسي في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال "قوميز"، اليوم السبت، رسالة إلى الجماهير ، مطالباً الجميع بتحميل تطبيق "تباعد"؛ حرصاً على سلامتهم من المستجد (كوفيد-19).

وقال "قوميز" عبر حسابه على "تويتر": لسلامتي وسلامة مجتمعي، قمت بتحميل تطبيق تباعد، وأريد من الجميع تحميل التطبيق أيضاً.. ودمتم في حفظ الله".

يُذكر أن تطبيق "تباعد" هو المعتمد الرسمي من قبل وزارة الصحة السعودية، والذي يشير لتنبيه المستخدمين في حال مخالطتهم لشخص مصاب بكورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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