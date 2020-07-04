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الجوف.. إنقاذ طفلة عمرها 6 سنوات سقطت على عنقها

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الجوف.. إنقاذ طفلة عمرها 6 سنوات سقطت على عنقها الجوف.. إنقاذ طفلة عمرها 6 سنوات سقطت على عنقها
أشعة الصدر  أظهرت علامات متلازمة العسرة التنفسية

الجوف.. إنقاذ طفلة عمرها 6 سنوات سقطت على عنقها

نجح فريق طبي بمستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف في إنقاذ طفلة تبلغ من العمر ست سنوات سقطت فجأة وبشدة على عنقها، مما سبب لها غيابًا عن الوعي واختناقًا شديدًا.

وقد تم استقبال الحالة بقسم الطوارئ بالمستشفى وهي في حالة غيبوبة كاملة وصعوبة شديدة بالتنفس، وعلى الفور تم إنعاش الطفلة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي وتنويمها بالعناية المركزة للأطفال في حالة صحية متدهورة للغاية .

وأظهرت أشعة الصدر وجود علامات متلازمة العسرة التنفسية (ARDS) نتيجة تعرضها لنقص شديد بنسبة الأكسجين بالدم إثر سقوطها الحاد.

وتمكن الفريق المعالج من وضع خطة علاجية ناجحة للطفلة اشتملت على استراتيجيات متقدمة للتنفس الصناعي، وتحسنت الحالة السريرية للمريضة تدريجياً وتم فصلها عن أجهزة التنفس الصناعي مع العودة التدريجية لمستوى الوعي لديها.

وقد شفيت الطفلة تماماً وغادرت المستشفى في حالة صحية ممتازة وسط فرحة أهلها وسعادة الطاقم الطبي والتمريضي بالعناية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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