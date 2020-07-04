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"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء

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"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء "مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء
"الأرصاد" نبّهت من أمطار رعدية ورياح على عدة محافظات

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة "مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها"، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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