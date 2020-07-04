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كورونا .. فلسطين تسجل 324 إصابة جديدة والإجمالي في المغرب 13434

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كورونا .. فلسطين تسجل 324 إصابة جديدة والإجمالي في المغرب 13434 كورونا .. فلسطين تسجل 324 إصابة جديدة والإجمالي في المغرب 13434
"الصحة" الفلسطينية: إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4013

كورونا .. فلسطين تسجل 324 إصابة جديدة والإجمالي في المغرب 13434

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 324 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4013 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16 حالة وفاة، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وبلغ 637 حالة.

من ناحية أخرى، سجل المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتَي وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 13434 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 232 حالة وفاة، مشيرةً إلى ارتفاع حالات التعافي حيث بلغت 9214 حالة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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