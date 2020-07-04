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كورونا والحالات الجديدة في قطر وعُمان.. إصابات ترتفع والتعافي يتواصل

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كورونا والحالات الجديدة في قطر وعُمان.. إصابات ترتفع والتعافي يتواصل كورونا والحالات الجديدة في قطر وعُمان.. إصابات ترتفع والتعافي يتواصل
الحصيلة في السلطنة.. الإصابات وصلت إلى 45106 والوفيات 203 حالات

كورونا والحالات الجديدة في قطر وعُمان.. إصابات ترتفع والتعافي يتواصل

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1177 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 45106 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 203 حالات وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 26968 حالة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، تسجيل 530 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الحالات النشطة حالياً إلى 8673 حالة، كما تم تسجيل 1804 حالات تعافٍ؛ ليصل إجمالي عدد حالات المتعافين إلى 90387 حالة، ويبلغ إجمالي الحالات حتى الآن 99060 حالة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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