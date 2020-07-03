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شاهد من الجوف.. إغلاق 73 صالون حلاقة ومشغلًا نسائيًّا خالفت الاحترازات

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حملة موسعة نفذتها "الأمانة" وبلدياتها ضمت 88 مراقباً ورصدت 236 مخالفة

شاهد من الجوف.. إغلاق 73 صالون حلاقة ومشغلًا نسائيًّا خالفت الاحترازات

أغلقت أمانة منطقة الجوف، 73 صالون حلاقة ومشغلًا نسائيًّا، خلال حملة تفتيش موسعة نفذتها الأمانة وبلدياتها على صوالين الحلاقة والمشاغل للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من المستجد "كوفيد 19".

وبلغ عدد المراقبين خلال الحملة، 88 مراقباً، وتم المرور على 639 محلاً، ورصد 236 مخالفة للتعليمات والاشتراطات الصحية.

وأكدت الأمانة عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات ومتابعة كل المخالفات التي تؤثر على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، ومواصلة الحملات الرقابية بشكل مستمر ضمن نطاق البلديات التابعة، ولفتت إلى أهمية تفاعل المواطنين والمقيمين ودورهم الفاعل في التبليغ عن المخالفات والتجاوزات من خلال الرقم (٩٤٠).

كما لفتت إلى حرصها على تطوير كافة الخدمات البلدية ومراقبة مختلف الأنشطة، بمتابعة وإشراف من أمين أمانة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

شاهد من الجوف.. إغلاق 73 صالون حلاقة ومشغلًا نسائيًّا خالفت الاحترازات

شاهد من الجوف.. إغلاق 73 صالون حلاقة ومشغلًا نسائيًّا خالفت الاحترازات

أمانة منطقة الجوف صالون حلاقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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