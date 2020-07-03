موافقة سامية على تعيين "ممدوح بن سعود" رئيساً للجامعة الإسلامية

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23 عاماً عطاءً في جامعة الملك سعود و3 سنوات وكيلاً لجامعة شقراء

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ موافقة المقام السامي على تعيين الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، الأستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية رئيساً للجامعة الإسلامية.

ويُعد الأمير الدكتور ممدوح بن سعود، من القيادات البارزة؛ حيث بدأ عمله منذ عام 1997 في جامعة الملك سعود، وعمل أستاذًا مشاركًا في قسم الهندسة الكهربائية لجامعة الملك سعود، إضافة إلى منصب نائب مدير مركز التميز للبحوث في المواد الهندسية ونائب العمادة للشؤون الإدارية والمالية لمعهد التصنيع المتقدم، ثم عُين وكيلاً لجامعة شقراء منذ ٣ سنوات، قبل أن تصدر موافقة المقام السامي بتعيينه رئيساً للجامعة الإسلامية.وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ