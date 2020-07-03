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مصابو "كورونا" في المملكة يتخطون حاجز الـ 200 ألف

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مصابو "كورونا" في المملكة يتخطون حاجز الـ 200 ألف مصابو "كورونا" في المملكة يتخطون حاجز الـ 200 ألف
بعد الإعلان عن تسجيل 4193 حالة جديدة اليوم

مصابو

تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية حاجز الـ 200 ألف، بعد أن سجلت المملكة، اليوم، 4193 حالة جديدة.

جاء ذلك بعد ثلاثة أشهر من تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في الثاني من شهر مارس الماضي من العام الميلادي الجاري.

وبلغ إجمالي الحالات 201801 منها 140614 حالة تماثلت للشفاء، و 1802 حالة وفاة، مقابل 59385 حالة نشطة؛ منها 2291 حالة حرجة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد أشار خلال المؤتمر أمس الخميس، إلى أنه كان هناك تخوف من أن يتم الوصول للرقم " 200 ألف " في شهر أبريل الماضي، لافتاً إلى أن الإجراءات الوقائية ساهمت في عدم الوصول إلى هذا الرقم إلا بعد ٣ أشهر، من تفشي الفيروس. الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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