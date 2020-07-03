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ترقية عدد من موظفي بلدية "أنبوان حائل"

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ترقية عدد من موظفي بلدية "أنبوان حائل" ترقية عدد من موظفي بلدية "أنبوان حائل"
على مجموعة من المراتب لمختلف التخصصات

ترقية عدد من موظفي بلدية

أصدر رئيس بلدية أنبوان طلال فهد الشمري، مجموعة من القرارات القاضية بترقية عدد من موظفي البلدية على مختلف المراتب، شملت ترقية تسعة موظفين في مختلف التخصصات.

وحثّ "الشمري" الموظفين المترقين على بذل المزيد من الجهد لخدمة أهالي أنبوان بصفة خاصة، وخدمة الوطن بصفة عامة.

وعبّر الموظفون المترقون عن شكرهم وامتنانهم لرئيس البلدية على هذه الثقة الغالية؛ مؤكدين أن هذه الترقيات ستكون حافزاً لهم لمواصلة العمل في خدمة هذا الوطن، وخدمة أهالي أنبوان.

وتمت ترقية "خلف فارس العنزي" إلى "المرتبة التاسعة"، بينما فيما يتعلق بـ"المرتبة السابعة" تمت ترقية تركي الحميدي الشمري، بركة فرحان الشمري، عبدالله سالم العلي.

وتمت ترقية عبدالله سلمان الرشيدي، حمود متعب العنزي، زايد عاتي بن عدله وعلي سعد العنزي إلى "المرتبة السادسة".

وتمت ترقية كاتب نوران الرشيدي إلى "المرتبة الخامسة".بلدية أنبوان حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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