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مكة.. العثور على جثة مواطن قرب قرية سبوحة.. و"الشرطة" تحقق

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مكة.. العثور على جثة مواطن قرب قرية سبوحة.. و"الشرطة" تحقق مكة.. العثور على جثة مواطن قرب قرية سبوحة.. و"الشرطة" تحقق
على الطريق السريع القادم من السيل

مكة.. العثور على جثة مواطن قرب قرية سبوحة.. و

تحقق شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة الشرائع، في ملابسات العثور على جثة مواطن شبه متحللة على طريق سبوحة باتجاه مكة المكرمة.

تفصيلاً، وبحسب مصادر "سبق"، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من مواطن يفيد بالعثور على جثة شخص ملقى على الأرض على الطريق السريع القادم من السيل إلى مكة المكرمة بالقرب من قرية سبوحة.

وأضافت المصادر أنه بعد انتقال الجهات الأمنية والهلال الأحمر لموقع البلاغ؛ تم العثور على جثة شخص شبه متحللة، وتم نقلها إلى ثلاجة الموتى، وأُعدّ محضرًا بالواقعة، وما زالت التحقيقات جارية بمركز شرطة الشرائع لمعرفة أسباب الوفاة: جنائية أم عرضية.شرطة مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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