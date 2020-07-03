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الأهلي يوقع اتفاقية شراكة مع جامعة جدة.. في مجالات التعاون الأكاديمي والتدريب

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الأهلي يوقع اتفاقية شراكة مع جامعة جدة.. في مجالات التعاون الأكاديمي والتدريب الأهلي يوقع اتفاقية شراكة مع جامعة جدة.. في مجالات التعاون الأكاديمي والتدريب
تهدف إلى رفع الوعي الثقافي والرياضي

الأهلي يوقع اتفاقية شراكة مع جامعة جدة.. في مجالات التعاون الأكاديمي والتدريب

وقع النادي الأهلي ممثلاً في رئيس مجلس إدارته عبدالإله مؤمنة مع جامعة جدة ممثلة في رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، مذكرة تفاهم وشراكة تشمل عدداً من المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريب والتعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين وذلك بحضور عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الدكتور عمر أبوالعلا.

وأوضح عميد كلية علوم الرياضة بجامعة جدة الدكتور أكرم العقبي، أن مذكرة التعاون تأتي تفعيلاً للشراكة القائمة بين جامعة جدة ووزارة الرياضة برعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ودعمه الكبير لإنجاح وتفعيل هذه الشراكة، كما نسعى إلى تحقيق أهداف الجامعة في تطوير العملية التعليمية وخدمة المجتمع والتعاون في مجال البحث العلمي ورفع الوعي الثقافي والرياضي، والاستفادة من منشآت ومرافق الطرفين، والمشاركة في المنافسات والمحافل الرياضية، مع إتاحة الفرصة لطلاب وطالبات الجامعة للمشاركة في البطولات الداخلية والخارجية والدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة، وكذلك العمل على إنشاء كرسي أبحاث متخصص في علوم الرياضة.الأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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