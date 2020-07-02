أخبار عاجلة

20 ألف أردني عادوا على 3 مراحل من الخارج -
منح الأردن إشارة السفر الآمن لتعامله الصحيح مع الجائحة -
الحكومة الفلسطينية تطالب الاحتلال بإغلاق المعابر للسيطرة على "كورونا" -
بمحافظة أحد المسارحة.. نادي المحامل للفروسية يدرب 55 متدرباً ومتدربة على فنون الفروسية -
بالصين أم الأندية العالمية.. كيف يمكن ملء الفراغ الذي تركته أمريكا في العالم؟ -
"المبارك" يشكر "العتيبي" لجهوده في تأسيس لجنة "ملكية" -
لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا -
"الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا" -
"تأكد" يكشف الغش في الأجهزة المنزلية والمركبات والإنارة -
مستفيدو "سكني" يواصلون أعمال البناء في مخطط "درة الجبيلة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن أساء للمرأة العاملة

Print
النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن أساء للمرأة العاملة النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن أساء للمرأة العاملة

النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن أساء للمرأة العاملة

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن مركز الرصد النيابي وثق قيام مواطن بإنتاج محتوى معلوماتي في احدى منصات التواصل الاجتماعي يظهر محتواه إساءة مباشرة إلى المرأه وذلك بالتلفظ عليها بألفاظ مهينة للكرامة، بحجة رفضه خروجها للعمل، وانتقاده دعم- المرأة وتمكينها في المجتمع.
وبناءً على المادتين ( ١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المواطن المسيئ، بعد إجراءات البحث والتحرى والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى الجهة المختصة في النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه
وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع باهتمام كل ما من شأنه المساس بحقوق المرأة المكفولة نظاماً، ومن ذلك النيل من كرامتها وحريتها المشروعة أياً كانت ذرائع ذلك الفعل، وتتخذ إزاء ذلك كل ما يلزم وفق اختصاصها النظامي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7390.59 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7390.59 نقطة

"أفضل جوازات السفر وأسوأها".. إيران تتذيل واليابان تتصدر والسعودية متقدمة

"أفضل جوازات السفر وأسوأها".. إيران تتذيل واليابان تتصدر والسعودية متقدمة

المسند: موقع بالسعودية ضمن الأعلى في درجات الحرارة عالمياً

المسند: موقع بالسعودية ضمن الأعلى في درجات الحرارة عالمياً

الباحة.. قِبلة السياحة الصيفية بالسعودية.. هنا ثاني أطول مسار بآسيا ومشروع "الانزلاق الحر"

الباحة.. قِبلة السياحة الصيفية بالسعودية.. هنا ثاني أطول مسار بآسيا ومشروع "الانزلاق الحر"

شبكة عيون الإخبارية