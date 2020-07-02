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التحالف يعلن بدء عملية نوعية للرد على "الحوثيين".. و"المالكي":  سنقطع الأيادي التي تستهدف

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التحالف يعلن بدء عملية نوعية للرد على "الحوثيين".. و"المالكي":  سنقطع الأيادي التي تستهدف السعودية التحالف يعلن بدء عملية نوعية للرد على "الحوثيين".. و"المالكي":  سنقطع الأيادي التي تستهدف
قال: تمكنا من التصدي لـ12 هجومًا إرهابيًا للمليشيا الحوثية في أقل من 12 ساعة

التحالف يعلن بدء عملية نوعية للرد على

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بدء تنفيذ عملية نوعية للرد على إطلاق مليشيا الحوثي صواريخ وطائرات مسيرة تجاه ⁧#المملكة.

وقال المالكي اليوم في مؤتمر صحفي: على الحوثيين التفكير ألف مرة قبل استهداف المدنيين بالسعودية، وسنقطع الأيادي التي تستهدف الأراضي .

وأضاف: القيادات الإرهابية من مليشيا الحوثي لن يتم التهاون معها.

وقال: تمكنا من التصدي لـ12 هجومًا إرهابيًا للمليشيا الحوثية في أقل من 12 ساعة.

وأضاف متحدث التحالف: على المليشيا والقيادات الإيرانية في ⁧#صنعاء⁩ التفكير ألف مرة قبل استهداف المدنيين.


وعرض المالكي خلال المؤتمر صوراً لاستهداف ورش للصواريخ الحوثية في محافظة صنعاء، وصوراً لشحنة أسلحة إيرانية مهربة تم ضبطها في إبريل الماضي.

وقال المالكي خلال المؤتمر: الأسلحة التي تستخدمها المليشيا إيرانية، وتم اعتراض شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين.تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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