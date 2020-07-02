بنزين يشتعل ومعيشة تتردى.. يد "أردوغان" تشق جيب قطر لتمزيق الصف الليبي!

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ديكتاتور تركيا في زيارة مفاجئة لـ"الدوحة" لجمع تمويلات لدعم مليشيات "السراج"

على الرغم من معاناة الأتراك من حالة معيشية متردية؛ لم يجد الديكتاتور العثماني أفضل من جيوب الأتراك محليًّا وقطر دوليًّا من أجل تمويل المليشيات الإرهابية في ليبيا، وحكومة الوفاق الإخوانية.

وأعلن اتحاد أصحاب محطات توليد الطاقة التركي (EPGİS)، عن زيادة أسعار البنزين والديزل في تركيا بنحو 10 قروش في سعر لتر الديزل، و11 قرشًا في سعر لتر البنزين.

ونقلت "اليوم السابع" القاهرية عن صحيفة "جورك جونندوم"، أن المعلومات الواردة تشير إلى أن من المنتظر تفعيل هذه الزيادات المشار إليها اعتبارًا من منتصف الليل اليوم، وبهذا سيرتفع متوسط سعر لتر الديزل في أنقرة من 5.77 ليرة إلى 5.87 ليرة، ومن 5.72 إلى 5.82 ليرة في إسطنبول ومن 5.82 إلى 5.92 ليرة في إزمير، كما سيرتفع متوسط سعر لتر البنزين في أنقرة من 6.23 ليرة إلى 6.34 ليرة، وسيرتفع في إسطنبول من 6.17 ليرة إلى 6.28 ليرة وفي إزمير من 6.25 ليرة إلى 6.36 ليرة.

على جانب آخر، استقال رئيس نقابة المحامين في مدينة سامسون التركية كيرامى غوربوز من منصبه؛ احتجاجًا على مقترح القانون المقدم إلى البرلمان التركي بشأن تعديل النظام الانتخابي وأنشطة نقابات المحامين بناء على أمر من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال "غوربوز"، الذي أدلى ببيان بعد تركه إكليلًا من الزهور في النصب التذكاري لأتاتورك في سامسون: "نحن لا نقبل اقتراح القانون، ولا يمكننا التقدم في ظل هذه الظروف، ولم يعد هناك أي جزء من هذا العمل للحفاظ عليه. واعتبارًا من الآن، أنا مستقيل من منصبي بصفتي رئيس نقابة المحامين بمدينة سامسون"، وتابع: "أستقيل ردًّا على ما حدث اليوم، وبسبب ما حدث في هذه الأيام الخمسة عشر".

وفي غضون ذلك، أعلنت الرئاسة التركية، أمس الأربعاء، أن أردوغان يستعد لزيارة مفاجئة إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، كأول زيارة خارجية له عقب تفشي فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "حرييت" التركية: إن من المقرر أن يجري الرئيس التركي غدًا زيارة مفاجأة إلى قطر؛ فيما أكدت مصادر بالمعارضة التركية أن الهدف من الزيارة هو جمع تمويلات قطرية لدعم حكومة السراج والمليشيات الإرهابية المعاونة له.

وكشفت وسائل إعلام تركية، النقاب عن لقاء جمع محافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، مع أردوغان في إسطنبول؛ بهدف الحصول على تمويل تركيا للمليشيات الإرهابية المسلحة المدعومة من أنقرة.

وذكر موقع "تركيا الآن" أن اللقاء جاء عقب لقاء وزير الخزانة والمالية التركي، بيرات البيرق، الجمعة الماضية، رئيس البنك المركزي الليبي التابع لحكومة الوفاق الليبية.

وكانت الصحفية الأمريكية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، ليندسي سينيل، قد كشفت في وقت سابق أن فايز السراج الذي يترأس حكومة الوفاق الوطني الليبية، قدّم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان 12 مليار دولار أمريكي من أجل التدخل عسكريًّا في ليبيا.

وأوضحت ليندسي سينيل أن حكومة الوفاق أودعت 4 مليارات دولار أمريكي وديعة في البنك المركزي التركي، بالإضافة إلى 8 مليارات دولار أمريكية أخرى تحت تصرف أردوغان مقابل التدخل عسكريًّا في ليبيا.أردوغان تركيا قطر