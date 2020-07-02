كورونا.. 73 إصابة جديدة في السودان والإجمالي يرتفع في ليبيا

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الصحة السودانية: عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 602 حالة

سجلت السودان، اليوم، 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 9573 حالة.



وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، إلى أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 602 حالة، بعد تسجل 10 وفيات اليوم، مفيدةً أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 4606 حالات.



وأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) إلى جانب حالة وفاة، علاوة على شفاء 14 حالة.



وقال المركز في بيان إنه تسلم الأربعاء، 788 عينة للكشف عن فيروس كورونا ليتبين سلبية 738 بينها 14 حالة شفاء، وإيجابية 50 عينة موزعة بواقع 15 حالة جديدة، و27 لمخالطين و8 لعائدين من السفر.



وبهذا الإعلان تبلغ حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا 874 إصابة بينها 626 حالة نشطة، و25 وفاة، فيما تعافى 223 مصابًا من الفيروس الذي ظهر لأول مرة في البلاد في مارس الماضي.السودان فيروس كورونا الجديد