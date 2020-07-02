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تعيين السويسري مانويل نافارو مديراً لدائرة الحكام

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تعيين السويسري مانويل نافارو مديراً لدائرة الحكام السعودية تعيين السويسري مانويل نافارو مديراً لدائرة الحكام

تعيين السويسري مانويل نافارو مديراً لدائرة الحكام السعودية

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً بتعيين السويسري مانويل نافارو مديراً لدائرة الحكام.

ويأتي قرار تعيين السويسري خلفاً للبريطاني جاكوب كولين الذي تم تكليفه مديراً لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR حتى نهاية عقده.

وتأتي هذه الخطوة تحقيقاً للاستعانة بأفضل الكفاءات في منظومة الحكام، ولما يملكه نافارو من خبرات عملية طوال مسيرته في مجال التحكيم.

وتولى مانويل عدداً من المناصب، أبرزها نائب مدير دائرة الحكام ومدير تقنية VAR والتطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم، إضافة إلى عمله على تطوير الحكام والمحاضرين، والإشراف على حكام 2014 و2018.


وكان السويسري نافارو عمل خلال مسيرته كمساعد حكم وشارك في إدارة 60 مباراة دولية خلال الفترة من 2006 وحتى 2012، وساهم في إدارة 240 مباراة في الدوري السويسري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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