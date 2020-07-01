"برتوكول" المباريات الرياضية.. تعرَّف عليه في أهم النقاط

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ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية الخاصة بالمباريات الرياضية المعتمدة، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وبالتنسيق بين الجهات المعنية ووزارة الرياضة، فإن العودة تتطلب تعديل بعض السلوكيات خلال المباريات الرياضية، التي أقرتها وزارة الداخلية اليوم، ومنها:

- توفير مطهرات الأيدي الموافِقة للاشتراطات من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

- يجب اهتمام العاملين والممارسين الرياضيين بالنظافة الشخصية.

- التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس، كمقابض الأبواب، وأبواب المرمى، ومضمار الجري، وأدوات اللياقة، ومساند المقاطع.

- تنظيف وتطهير دورات المياه بشكل مستمر.

- الحرص على استخدام الفوط والمناشف الجديدة لكل عملية تطهير، خاصة عند تطهير أدوات اللياقة والتمارين والأجهزة.

- الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه.

- تغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية، خاصة المكيفات، بشكل دوري.

- يجب إزالة الأدوات التي قد يتشارك في استخدامها الممارسون الرياضيون، مثل برادات شرب المياه، وأجهزة تحضير القهوة، وأجهزة بيع المواد الغذائية، وغيرها.

- يجب تطهير باصات نقل الممارسين الرياضيين بشكل يومي قبل وبعد انتقالهم إلى المنشأة الرياضية، ويفضل انتقالهم في سياراتهم الخاصة إن أمكن لمنع التزاحم.

وقت عمليات الإحماء قبل المباراة:

-يُمنع حضور الأعضاء غير المهمين في المنشأة.

- يجب تطهير أدوات التحكيم وأرضيات الملعب.

- يجب على المدربين والجهاز الإداري والطبي لبس الكمامة طوال الوقت.

كما ركَّز "البروتوكول" على الإبلاغ ومراقبة الأعراض، وأهمية التوعية والتواصل، وسرعة التنفيذ فيما يستوجب ذلك.