أخبار عاجلة

مكالمة خالد عكاشة الرئيس بذل جهدا ف رئاسة الاتحاد الافريقي العامين الماضيين وانعكس ذلك ملف سد النهضة -
مساء dmc - أردوغان يتحدى القوانين الدولية ويرسل وزير دفاعه لطرابلس -
جمال عبد الحميد: هيديكوتي وابورجيلة أصحاب الفضل الأكبر في مشواري مع الكرة -
محافظ البحر الأحمر يشرح تفاصيل عودة السياحة: ابتدت تندع أهي -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 3/7/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاءات مع نجوم نادي الإتحاد السكندري والحديث عن الإستعدادات لعودة النشاط -
ملعب ONTime - طلعت يوسف: مفيش مصري وطني يختلف مع قرار عودة الدوري والتحفظ كان مع كيفية طريقة العودة -
د. عبد الهادي مصباح: "موجة تانية ايه اللي بتسألوا عنها إحنا لسه في الموجة الأولى"| #من_مصر -
حياة سعيدة | حلقة الجمعة 3 يوليو 2020 -
اخر النهار يكشف تفاصيل مقتل المطرب الاثيوبي المعارض ل ابي احمد و لماذا اثار الشعب ضدرئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عن بعد .."تعليم القنفذة " يدرب  3368 من منسوبيه على لائحة الوظائف التعلیمیة

Print
عن بعد .."تعليم القنفذة " يدرب  3368 من منسوبيه على لائحة الوظائف التعلیمیة عن بعد .."تعليم القنفذة " يدرب  3368 من منسوبيه على لائحة الوظائف التعلیمیة
"الزاحمي" : اللائحة تعزز مكانة المعلم وتجعله مواكبًا لأسالیب التربية الحدیثة

عن بعد ..

أنھت إدارة تعلیم القنفذة تدریب 3368 متدربًا ومتدربة خلال 8 أیام والتي استمرت من 29 شوال - 9 ذي القعدة وبمعدل 4 دورات حیث انتظم المتدربون والمتدربات في ورش عمل لائحة الوظائف التعلیمیة الجدیدة بین قائد تربوي ومدرسي ومعلمین ومعلمات عن بعد..

وقد قدم ھذه الورش كل من مشرف علاقات المعلمین المشرف التربوي موسى علي المعیدي والمشرفة التربویة مساعدة مدیر الإعلام والاتصال عبادة أحمد الزبیدي وبمتابعة وحضور من مدیر التعلیم الدكتور محمد إبراھیم الزاحمي الذي أثنى على ھذه الخطوة المتمیزة للتطویر المھني من قِبل وزارة التعلیم.

وأكد "الزاحمي" أن اللائحة جاءت لتعزیز مكانة المعلم التي یستحق ولتجعله مواكبًا لأسالیب التعلیم الحدیثة المحققة لرؤیة الوطن المباركة والطموحة والتي ترفع من مستوى نواتج التعلم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر

"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر

استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا

استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا

اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي

اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي

شاهد .. موظفة تطلب من مديرها ارتداء الكمامة فينتهي بها الأمر في المستشفى

شاهد .. موظفة تطلب من مديرها ارتداء الكمامة فينتهي بها الأمر في المستشفى

شبكة عيون الإخبارية