"الصحة" تناقش الحد الأقصى للتجمعات و"صحة الأطفال" خلال جائحة كورونا.. غدًا

★ ★ ★ ★ ★

دعت للمشاركة بالأسئلة والاستفسارات خلال هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليوم غد الخميس الموافق 11 ذي القعدة 1441 عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الحد الأقصى للتجمعات، وإجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات، كما يجيب عن الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويتحدث الدكتور محمد بن يحيى الحربي، رئيس اللجنة المركزية لداء السكري بـوزارة الصحة، حول صحة الأطفال خلال جائحة كورونا الجديد.

ودعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي عبر تويتر لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد،وذلك من خلال هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي.