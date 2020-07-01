أخبار عاجلة

مكالمة خالد عكاشة الرئيس بذل جهدا ف رئاسة الاتحاد الافريقي العامين الماضيين وانعكس ذلك ملف سد النهضة -
مساء dmc - أردوغان يتحدى القوانين الدولية ويرسل وزير دفاعه لطرابلس -
جمال عبد الحميد: هيديكوتي وابورجيلة أصحاب الفضل الأكبر في مشواري مع الكرة -
محافظ البحر الأحمر يشرح تفاصيل عودة السياحة: ابتدت تندع أهي -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 3/7/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاءات مع نجوم نادي الإتحاد السكندري والحديث عن الإستعدادات لعودة النشاط -
ملعب ONTime - طلعت يوسف: مفيش مصري وطني يختلف مع قرار عودة الدوري والتحفظ كان مع كيفية طريقة العودة -
د. عبد الهادي مصباح: "موجة تانية ايه اللي بتسألوا عنها إحنا لسه في الموجة الأولى"| #من_مصر -
حياة سعيدة | حلقة الجمعة 3 يوليو 2020 -
اخر النهار يكشف تفاصيل مقتل المطرب الاثيوبي المعارض ل ابي احمد و لماذا اثار الشعب ضدرئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة الرياض تقبض على 3 مواطنين روَّجوا قطعًا أثرية مزوَّرة

Print
شرطة الرياض تقبض على 3 مواطنين روَّجوا قطعًا أثرية مزوَّرة شرطة الرياض تقبض على 3 مواطنين روَّجوا قطعًا أثرية مزوَّرة
على هيئة أحجار طبيعية ومخطوطات ومنحوتات حجرية ومجسمات معدنية

شرطة الرياض تقبض على 3 مواطنين روَّجوا قطعًا أثرية مزوَّرة

ألقت الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض القبض على ثلاثة مواطنين (تتراوح أعمارهم بين العقدَيْن الرابع والخامس)؛ إذ روّجوا لبيع 154 قطعة مزوّرة على هيئة أحجار طبيعية ومخطوطات ومنحوتات حجرية ومجسمات معدنية، وذلك بعد أن قاموا بمعالجتها بمواد كيميائية، وتعريضها لدرجات حرارة مختلفة؛ لتبدو بهيئة أثرية.

صرّح بذلك المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر بن سليمان التويجري، وأكد أن ذلك تم في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتَي الداخلية والثقافة، ممثلة في هيئة التراث لحماية التراث الوطني، والحد من عمليات التهريب والتزوير والبيع غير النظامي للقطع الأثرية، ومراقبة حركة تجارة الآثار بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر

"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر

استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا

استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا

اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي

اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي

شاهد .. موظفة تطلب من مديرها ارتداء الكمامة فينتهي بها الأمر في المستشفى

شاهد .. موظفة تطلب من مديرها ارتداء الكمامة فينتهي بها الأمر في المستشفى

شبكة عيون الإخبارية