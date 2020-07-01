أخبار عاجلة

مكالمة خالد عكاشة الرئيس بذل جهدا ف رئاسة الاتحاد الافريقي العامين الماضيين وانعكس ذلك ملف سد النهضة -
مساء dmc - أردوغان يتحدى القوانين الدولية ويرسل وزير دفاعه لطرابلس -
جمال عبد الحميد: هيديكوتي وابورجيلة أصحاب الفضل الأكبر في مشواري مع الكرة -
محافظ البحر الأحمر يشرح تفاصيل عودة السياحة: ابتدت تندع أهي -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 3/7/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاءات مع نجوم نادي الإتحاد السكندري والحديث عن الإستعدادات لعودة النشاط -
ملعب ONTime - طلعت يوسف: مفيش مصري وطني يختلف مع قرار عودة الدوري والتحفظ كان مع كيفية طريقة العودة -
د. عبد الهادي مصباح: "موجة تانية ايه اللي بتسألوا عنها إحنا لسه في الموجة الأولى"| #من_مصر -
حياة سعيدة | حلقة الجمعة 3 يوليو 2020 -
اخر النهار يكشف تفاصيل مقتل المطرب الاثيوبي المعارض ل ابي احمد و لماذا اثار الشعب ضدرئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تعرف على الإجراءات الاحترازية والتدابير بشأن محال الحلاقة الرجالية

Print
تعرف على الإجراءات الاحترازية والتدابير بشأن محال الحلاقة الرجالية تعرف على الإجراءات الاحترازية والتدابير بشأن محال الحلاقة الرجالية
"الداخلية" أعلنت ملحق "البروتوكولات" الاحترازية للحد من انتشار "كورونا"

تعرف على الإجراءات الاحترازية والتدابير بشأن محال الحلاقة الرجالية

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات المعلنة، تعلن وزارة الداخلية ملحق الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية، بالإضافة إلى الإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار الجديد.

وجاءت "البروتوكولات" الوقائية الإضافية والمعدلة المتعلقة بمحال الحلاقة الرجالية على النحو الآتي؛ يفضل استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق، ويفضل عدم انتظار الزبائن داخل صالون الحلاقة، وفي حال صعوبة ذلك، فيجب تنظيم منطقة الانتظار بما يضمن مسافة متر ونصف المتر على الأقل بين كل فرد والآخر بوضع علامات على مقاعد الانتظار.

كما تضمنت البروتوكولات؛ تخصيص منطقة محددة للانتظار تضمن التباعد أو الانتظار في السيارة، ويجب على صاحب المنشأة تنظيم فترات العمل بحيث تكون هناك مرونة في جداول العمل لتقليل عدد الأشخاص (الموظفين والعملاء) في جميع الأوقات من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وكذلك الحد قدر الإمكان من التواصل وجهًا لوجه مع العملاء، ومنع التجمعات داخل المحل، كما يجب على العمال غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ لمدة لا تقل عن ٤٠ ثانية بين كل عملية والأخرى، أو تطهير الأيدي لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية بالمعقم في حال عدم توفر والصابون.

ويجب إلغاء استخدام جهاز البصمة في تحضير الموظفين واستخدام طرق بديلة، ومنع دخول المرافقين، والسماح بالحلاقة للأطفال دون سن السبعة أعوام في محال الحلاقة الخاصة بالأطفال.

ويجب إلزام محل الحلاقة بأخذ بيانات العميل (الاسم ورقم الجوال) للرجوع إليها في حال التقصي الوبائي، كما يجب منع تقديم المأكولات والمشروبات والاقتصار على تقديم عبوات المياه فقط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الصحة العالمية تتوقع نتائج مبدئية لتجارب علاج فيروس كورونا خلال أسبوعين

مساء dmc - الصحة العالمية تتوقع نتائج مبدئية لتجارب علاج فيروس كورونا خلال أسبوعين

مصر تسجِّل 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة

مصر تسجِّل 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة

إصابة "المري" عضو الإفتاء السابق بالشرقية بفيروس كورونا

إصابة "المري" عضو الإفتاء السابق بالشرقية بفيروس كورونا

العراق يسجل 2312 إصابة بفيروس كورونا.. و68 حالة جديدة في فلسطين

العراق يسجل 2312 إصابة بفيروس كورونا.. و68 حالة جديدة في فلسطين

شبكة عيون الإخبارية