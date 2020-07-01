تعرف على الإجراءات الاحترازية والتدابير بشأن محال الحلاقة الرجالية

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"الداخلية" أعلنت ملحق "البروتوكولات" الاحترازية للحد من انتشار "كورونا"

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات المعلنة، تعلن وزارة الداخلية ملحق الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية، بالإضافة إلى الإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وجاءت "البروتوكولات" الوقائية الإضافية والمعدلة المتعلقة بمحال الحلاقة الرجالية على النحو الآتي؛ يفضل استقبال الزبائن من خلال الحجز المسبق، ويفضل عدم انتظار الزبائن داخل صالون الحلاقة، وفي حال صعوبة ذلك، فيجب تنظيم منطقة الانتظار بما يضمن مسافة متر ونصف المتر على الأقل بين كل فرد والآخر بوضع علامات على مقاعد الانتظار.

كما تضمنت البروتوكولات؛ تخصيص منطقة محددة للانتظار تضمن التباعد أو الانتظار في السيارة، ويجب على صاحب المنشأة تنظيم فترات العمل بحيث تكون هناك مرونة في جداول العمل لتقليل عدد الأشخاص (الموظفين والعملاء) في جميع الأوقات من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وكذلك الحد قدر الإمكان من التواصل وجهًا لوجه مع العملاء، ومنع التجمعات داخل المحل، كما يجب على العمال غسل اليدين بالصابون والماء الدافئ لمدة لا تقل عن ٤٠ ثانية بين كل عملية والأخرى، أو تطهير الأيدي لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية بالمعقم في حال عدم توفر الماء والصابون.

ويجب إلغاء استخدام جهاز البصمة في تحضير الموظفين واستخدام طرق بديلة، ومنع دخول المرافقين، والسماح بالحلاقة للأطفال دون سن السبعة أعوام في محال الحلاقة الخاصة بالأطفال.

ويجب إلزام محل الحلاقة بأخذ بيانات العميل (الاسم ورقم الجوال) للرجوع إليها في حال التقصي الوبائي، كما يجب منع تقديم المأكولات والمشروبات والاقتصار على تقديم عبوات المياه فقط.