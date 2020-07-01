أخبار عاجلة

مكالمة خالد عكاشة الرئيس بذل جهدا ف رئاسة الاتحاد الافريقي العامين الماضيين وانعكس ذلك ملف سد النهضة -
مساء dmc - أردوغان يتحدى القوانين الدولية ويرسل وزير دفاعه لطرابلس -
جمال عبد الحميد: هيديكوتي وابورجيلة أصحاب الفضل الأكبر في مشواري مع الكرة -
محافظ البحر الأحمر يشرح تفاصيل عودة السياحة: ابتدت تندع أهي -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 3/7/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاءات مع نجوم نادي الإتحاد السكندري والحديث عن الإستعدادات لعودة النشاط -
ملعب ONTime - طلعت يوسف: مفيش مصري وطني يختلف مع قرار عودة الدوري والتحفظ كان مع كيفية طريقة العودة -
د. عبد الهادي مصباح: "موجة تانية ايه اللي بتسألوا عنها إحنا لسه في الموجة الأولى"| #من_مصر -
حياة سعيدة | حلقة الجمعة 3 يوليو 2020 -
اخر النهار يكشف تفاصيل مقتل المطرب الاثيوبي المعارض ل ابي احمد و لماذا اثار الشعب ضدرئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تستأنف الرحلات الجوية الدولية بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق

Print
مصر تستأنف الرحلات الجوية الدولية بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق تستأنف الرحلات الجوية الدولية بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق
فتح مزارات سياحية بينها الأهرامات

مصر تستأنف الرحلات الجوية الدولية بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق

استأنفت الرحلات الجوية الدولية، اليوم (الأربعاء)، وأعادت فتح مقاصد سياحية مهمة، بما في ذلك أهرامات الجيزة، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق بسبب جائحة .

ونقلت "رويترز" عن شهود أن عدد الزوار عند أهرامات الجيزة كان ضئيلاً، وأنهم لم يرصدوا سوى عدد قليل من الأشخاص في الموقع الذي عادة ما يكون مزدحماً.

في السياق نفسه، أوضحت وزارة الطيران أن 16 رحلة جوية أقلعت من مطار القاهرة الدولي اليوم، وفي الصباح، كانت صالتا الوصول خاويتين، لكن شاشة أظهرت أن من المتوقع وصول أربع رحلات مقررة من تولوز والكويت وتونس وعمان.

وسُمح بإعادة فتح المحافظتين الواقعتين على ساحل البحر الأحمر إلى جانب مرسى مطروح على البحر المتوسط، إذ إن أعداد الإصابات هناك هي الأدنى حتى الآن.

وكانت البلاد قد أغلقت مطاراتها أمام الرحلات الدولية المنتظمة ومواقع أثرية شهيرة في منتصف مارس (آذار) الماضي، في ظل سعي للحد من انتشار الفيروس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ملعب ONTime - طلعت يوسف: مفيش مصري وطني يختلف مع قرار عودة الدوري والتحفظ كان مع كيفية طريقة العودة

ملعب ONTime - طلعت يوسف: مفيش مصري وطني يختلف مع قرار عودة الدوري والتحفظ كان مع كيفية طريقة العودة

د. عبد الهادي مصباح: "موجة تانية ايه اللي بتسألوا عنها إحنا لسه في الموجة الأولى"| #من_مصر

د. عبد الهادي مصباح: "موجة تانية ايه اللي بتسألوا عنها إحنا لسه في الموجة الأولى"| #من_مصر

اخر النهار يكشف تفاصيل مقتل المطرب الاثيوبي المعارض ل ابي احمد و لماذا اثار الشعب ضدرئيس الحكومة

اخر النهار يكشف تفاصيل مقتل المطرب الاثيوبي المعارض ل ابي احمد و لماذا اثار الشعب ضدرئيس الحكومة

استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا

استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا

شبكة عيون الإخبارية