بلدية محايل تضبط معدات ثقيلة تعمل في أحد المخططات دون تراخيص نظامية

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حافظ لـ"سبق": سيتم تطبيق النظام حسب لائحته بحق المخالفين

ضبطت بلدية محايل، صباح اليوم، معدات تعمل بمخطط الربوة جنوب المحافظة دون الحصول على التراخيص اللازمة من القسم المختص.

وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ لـ"سبق": إن "المعدات التي ضبطت في الموقع لا تحمل تراخيص نظامية للعمل، في مخالفة واضحة وصريحة وتعد على تنظيم المخطط وعلاماته الثابتة على الطبيعة"، مؤكداً أنه سيتم تطبيق النظام حسب لائحته بحق المخالفين.

ودعا "حافظ" الجميع إلى الالتزام والتقيد بالتوجيهات الصادرة والمنظمة لمثل هذه الأعمال، تجنباً لفرض الغرامات واتخاذ الإجراءات النظامية.

وكان أحد المواطنين قد ضبط أثناء قيام معداته بمسح ورفع بعض الأنقاض والصخور من أحد المخططات بالمحافظة دون تراخيص تخوله ذلك، مشيراً إلى أنه قد قدم عدة بلاغات قبل أن يعمد في الإجراء، إلا أن رئيس البلدية عاد ليؤكد أنه لا بد من الحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في أي عمل كهذا.