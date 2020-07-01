أخبار عاجلة

مكالمة خالد عكاشة الرئيس بذل جهدا ف رئاسة الاتحاد الافريقي العامين الماضيين وانعكس ذلك ملف سد النهضة -
مساء dmc - أردوغان يتحدى القوانين الدولية ويرسل وزير دفاعه لطرابلس -
جمال عبد الحميد: هيديكوتي وابورجيلة أصحاب الفضل الأكبر في مشواري مع الكرة -
محافظ البحر الأحمر يشرح تفاصيل عودة السياحة: ابتدت تندع أهي -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 3/7/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاءات مع نجوم نادي الإتحاد السكندري والحديث عن الإستعدادات لعودة النشاط -
ملعب ONTime - طلعت يوسف: مفيش مصري وطني يختلف مع قرار عودة الدوري والتحفظ كان مع كيفية طريقة العودة -
د. عبد الهادي مصباح: "موجة تانية ايه اللي بتسألوا عنها إحنا لسه في الموجة الأولى"| #من_مصر -
حياة سعيدة | حلقة الجمعة 3 يوليو 2020 -
اخر النهار يكشف تفاصيل مقتل المطرب الاثيوبي المعارض ل ابي احمد و لماذا اثار الشعب ضدرئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المطلق": "السّكسوكة" حلق لحية.. لكنها أحسن من الذي يحلقها كلها

Print
"المطلق": "السّكسوكة" حلق لحية.. لكنها أحسن من الذي يحلقها كلها "المطلق": "السّكسوكة" حلق لحية.. لكنها أحسن من الذي يحلقها كلها

قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، "إن الذي يُبقي قليلاً من اللحية أحسن من الذي يحلقها كلها، موضحاً أن حكم ما تسمى بـ"السّكسوكة" هي حلق لحية، لكنها أحسن من الذي يحلق كل اللحية.

جاء ذلك في رده على متصل في برنامج "سؤال على الهاتف" على أثير إذاعة القرآن الكريم الليلة، سأله عن حكم (السّكسوكة)، وهي ترك الشّعر حول الفم وطرف الوجه من الأسفل: هل هو حرام أم حلال؟ حيث أجاب "المطلق": "السّكسوكة هي حلق لحية، لكن هي أحسن من الذي يحلق كل اللحية".

وأضاف "المطلق": "عندنا واحد يحلق كل اللحية وآخر يحلق بعض اللحية ويترك بعضها، فالذي يُبقي قليلاً من اللحية أحسن من الذي يحلقها كلها!

وتابع المتصل: "نترك شعر الشنب والذقن ونحدّد اللحية بالسّكسوكة"؟ فرد المطلق: "نريد قص الشنب، بعض الناس يربي شنبه ويحلق لحيته!"، مضيفاً أن إعفاء اللحية خير مع الاهتمام بها وتزيينها وعدم تركها مشوهة!

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر

"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر

استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا

استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا

اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي

اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي

شاهد .. موظفة تطلب من مديرها ارتداء الكمامة فينتهي بها الأمر في المستشفى

شاهد .. موظفة تطلب من مديرها ارتداء الكمامة فينتهي بها الأمر في المستشفى

شبكة عيون الإخبارية