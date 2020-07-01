"أمانة حائل" تزيل البسطات العشوائية من منتزه "سعود بن عبدالمحسن"

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ضمن حطتها لمعالجة الظواهر السلبية.. وحجزت الدراجات النارية

أزالت فرق الرقابة الميدانية بأمانة منطقة حائل، البسطات العشوائية، وحجزت الدراجات النارية، من منتزه الأمير سعود بن عبدالمحسن، ضمن خطتها المستمرة لمعالجة الظواهر السلبية، وبمشاركة الجهات الأمنية المختصة.

وبينما أيّد مواطنون جهود الأمانة في معالجة وتغيير بعض الظواهر السلبية، وترحيل الدراجات النارية مصدر الإزعاج بالمنتزهات العامة؛ تطلّع آخرون إلى توفير مواقع مجانية تكون أكثر تنظيماً وترتيباً للبائعات السعوديات؛ دعماً للأسر المنتجة التي تبحث عن مصدر رزق، على أن تكون هذه المواقع تحت رقابة وإشراف البلديات الفرعية في منتزهات مدينة حائل.

أمانة حائل