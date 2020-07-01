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باكستان: 4133 إصابة جديدة و91 حالة وفاة إضافية بكورونا

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باكستان: 4133 إصابة جديدة و91 حالة وفاة إضافية بكورونا باكستان: 4133 إصابة جديدة و91 حالة وفاة إضافية بكورونا
العدد الإجمالي للإصابات 213469 والضحايا 4395 حالة

باكستان: 4133 إصابة جديدة و91 حالة وفاة إضافية بكورونا

سجلت باكستان اليوم 4133 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 213469 حالة.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية أنه سُجلت 91 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4395 حالة وفاة.
وأضاف أن 100802 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2741 حالة في وضع حرج.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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