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أمانة جدة تزيل 1165 سيارة تالفة بسبب تشويهها المظهر العام وتعطيل المرور

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خلال شهر يونيو الماضي

أمانة جدة تزيل 1165 سيارة تالفة بسبب تشويهها المظهر العام وتعطيل المرور

نفذ قسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة؛ جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والخربة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع ١١٦٥ سيارة خربة وتالفة، مؤكداً استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

ودعت أمانة محافظة جدة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز الاتصال 940.

أمانة جدة تزيل 1165 سيارة تالفة بسبب تشويهها المظهر العام وتعطيل المرور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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