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نتنياهو للأسد: لن نسمح لإيران بتمكين تواجدها بسوريا

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نتنياهو للأسد: لن نسمح لإيران بتمكين تواجدها بسوريا نتنياهو للأسد: لن نسمح لإيران بتمكين تواجدها بسوريا

جي بي سي نيوز :- قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن حكومته اتخذت إجراءات عسكرية "قوية" ضد إيران لمنعها من تمكين تواجدها العسكري في سوريا.

ووجه نتنياهو تحذيرا إلى نظام الأسد بقوله: "إنك تخاطر بمستقبل دولتك ونظامك، ولن نسمح لإيران بترسيخ تواجدها العسكري في سوريا".

جاءت أقوال نتنياهو هذه خلال مؤتمر صحفي عقده في القدس المحتلة مع المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، براين هوك، قال فيه مخاطبا إيران: "سنمنعكم من إقامة جبهة إرهاب أخرى وجيش آخر يعمل ضد إسرائيل في سوريا".

وأضاف نتنياهو أن "إيران تواصل الكذب وتطوير السلاح النووي، والعالم لا يتخذ أي اجراءات ضدها، ولا يمكن الانتظار لحين انتهاء الكورونا"، مؤكدا أن حكومته "سوف تقوم بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفعل كل ما باستطاعتنا، لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي".

عربي 21 

جي بي سي نيوز

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