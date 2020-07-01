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كورونا في المملكة يقترب من حاجز الـ 200 ألف إصابة

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كورونا في المملكة يقترب من حاجز الـ 200 ألف إصابة كورونا في المملكة يقترب من حاجز الـ 200 ألف إصابة
أول حالة للفيروس سُجلت في الثاني من مارس الماضي

كورونا في المملكة يقترب من حاجز الـ 200 ألف إصابة

اقترب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية من حاجز الـ 200 ألف إصابة، بعد أكثر من 3 أشهر من تسجيل أول حالة في المملكة.

وكانت المملكة قد سجلت أول حالة لفيروس كورونا المستجد في الثاني من شهر مارس الماضي من العام الجاري بالدمام.

وبلغ إجمالي عدد الحالات حتى اليوم، 194225 حالة إصابة بالفيروس وبفارق 5775 عن الرقم 200 ألف؛ منها 132760 حالة تماثلت للشفاء، و1698 حالة وفاة، وتبقى 59767 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 2272 حالة حرجة.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قد أكد في وقتٍ سابق أن ارتفاع أعداد الإصابات يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون والتزام الجميع بالإرشادات والتوجيهات.

ونوّه حينها عندما كان عدد الإصابات أقل من عشرة الألف إصابة؛ بأربع دراسات مختلفة قام عليها خبراء سعوديون ودوليون متخصصون في مجال الأوبئة، حيث توقعت هذه الدراسات أن تتراوح أعداد الإصابات ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولاً إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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