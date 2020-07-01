"آل يحيى" ينوه بتميز "تعليم الطائف" في برنامج ريالي للوعي المالي

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سجل خلاله 7212 طالبًا ونفذته شركة سدكو القابضة بالتعاون مع الوزارة

نوهت وزارة التعليم إلى تميز تعليم الطائف في برنامج ريالي للوعي المالي، والذي نفذته شركة سدكو القابضة بالتعاون مع وزارة التعليم.

وأكد مدير عام النشاط المكلف بوزارة التعليم عبد العزيز آل يحيى، في خطاب شكر بعثه للإدارة وتلقاه المدير العام للتعليم بالطائف؛ أهمية الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة تعليم الطائف ممثلة في إدارتَي النشاط الطلابي للبنين والبنات في نشر ثقافة الوعي المالي، وتنفيذ برنامج "ريالي"، مشيرًا إلى تحقيق طالبات الطائف المستوى الذهبي على مستوى المملكة، وتسجيل 40459 طالبة من مختلف مدارس الطائف في البرنامج بنسبة 404%.

وأضاف آل يحيى أن طلاب الطائف حققوا المستوى البرونزي؛ حيث تم تسجيل 7212 طالبًا من الطائف في البرنامج، موجهًا شكره وتقديره لمدير إدارة النشاط الطلابي للبنين سامي العصيمي، ومديرة إدارة نشاط الطالبات فوزية الحارثي، ولمنسق البرنامج علي الحليفي، ومنسقة البرنامج منال الحمياني؛ على جهودهم الكبيرة في إنجاح البرنامج.

من جهته أعرب المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف عن سعادته بهذا المنجز، والذي يضاف إلى ما حققته الإدارة من إنجازات سابقة، مقدماً شكره وتقديره لمدير إدارة النشاط الطلابي، ومديرة إدارة نشاط الطالبات، ومنسقي البرنامج من البنين والبنات؛ على جهودهم الكبيرة لتحقيق أفضل المراكز.

يذكر أن برنامج ريالي الذي تنظمه شركة سدكو القابضة بالتعاون مع وزارة التعليم؛ يهدف لتعزيز الوعي المالي لدى الطلاب والطالبات من سن مبكرة، وإكسابهم القدرة على اتخاذ الخيارات المالية السليمة، والتي ينعكس تحقيقها من خلال الوعي المالي، وتكوين عادات الإنفاق الصحيحة، وتعريف أفراد المجتمع بأساليب إدارة وتخطيط أموالهم الخاصة، وتزويدهم بالمعرفة التي تمكّنهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة.