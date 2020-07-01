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المبعوث الأمريكي: واشنطن تتواصل مع موسكو بشأن سوريا ولا تعتبر "صيغة أستانا" فعالة

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المبعوث الأمريكي: واشنطن تتواصل مع موسكو بشأن سوريا ولا تعتبر "صيغة أستانا" فعالة المبعوث الأمريكي: واشنطن تتواصل مع موسكو بشأن سوريا ولا تعتبر "صيغة أستانا" فعالة

جي بي سي نيوز :- أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تتواصل أحيانا مع حول مسألة التسوية في سوريا، لكنها لا تعتبر "صيغة أستانا" فعالة.

وقال جيفري خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف: "الولايات المتحدة لا تعتبر صيغة أستانا طريقة مفيدة لتسوية النزاع السوري ​​​... بالطبع، نحن نتعاون بشكل وثيق مع تركيا في مختلف جوانب [تسوية] الوضع في سوريا".

وأضاف: "كثيراً ما نجري مناقشات مع روسيا بشأن السبل الممكنة لإنهاء الصراع، لكننا لا نتواصل مع "مجموعة أستانا" ككل، وبالطبع ليس لدينا أي علاقة[ عمل أو تواصل] مع إيران" .

هذا وأكد الكرملين عقد مؤتمر عبر تقنية الفيديو، يوم غد الأربعاء، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيسين التركي طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني، لمناقشة التسوية السورية.

وتمكنت روسيا في إطار صيغة أستانا مع تركيا وإيران، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، من تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا، من أجل الخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد، وبدء التوجه الفعلي نحو إعادة بناء الدولة.

المصدر: سبوتنيك

جي بي سي نيوز

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