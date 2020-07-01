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بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تكثف جهودها التوعوية بخطر كورونا

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تطبيق آليات السلامة في مكان العمل وبالتأكيد على كل التعليمات

بالصور..

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ جهودها التوعوية والإرشادية في بيئات العمل بديوانها وفروعها بمناطق المملكة، وذلك بالتأكيد على كل التعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة لتوقي كوفيد-19، مع مواصلة تنفيذ مراحل العودة التدريجية للموظفين واستقبال المراجعين؛ حرصاً على سلامة منسوبيها والمراجعين لها.

ونوّعت الوزارة وسائل التوعية عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات الإرشادية المتوزعة في مقار العمل والممرات والمصاعد بديوان الوزارة وفروعها، إلى جانب القيام بجولات بمقار العمل على الموظفين للتأكد من تنفيذ كل التعليمات والتوجيهات والالتزام بالتباعد وتعقيم اليدين وارتداء الكمامات؛ وذلك لضمان السلامة وممارسة الأعمال المكتبية في بيئة عمل آمنة.

وجهزت فروع الوزارة دوائر إلكترونية عبر شاشات لاستقبال المراجعين والاطمئنان على توفير كل الخدمات لهم وفق بروتكولات السلامة والوقاية وتحقيق التباعد الاجتماعي.

كما تعمل الوزارة على تعقيم مقارّ العمل وتوفير أسباب السلامة والوقاية للموظفين والمراجعين واتخاذ كل التدابير منها إجراء الفحص وقياس الحرارة عند دخول مقرات العمل، وحظيت الجهود التوعوية بإشادة منسوبي الوزارة وفروعها والمراجعين لها.

بالصور..

بالصور..

بالصور..

بالصور..

بالصور..

بالصور..

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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