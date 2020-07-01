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"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء

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"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء "مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء
"الأرصاد" نبهت لسحب ممطرة ورياح على عدة محافظات

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، بني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة 7 مساءً.مديرية الدفاع المدني منطقة الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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