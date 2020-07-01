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نائب أمير جازان يرعى تدشين مبادرات تنمية قدرات مستفيدي الإسكان

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أشاد بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من حرص ورعاية واهتمام بالمواطنين

نائب أمير جازان يرعى تدشين مبادرات تنمية قدرات مستفيدي الإسكان

رعى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، عن بعد "عبر الاتصال المرئي" اليوم، تدشين مبادرة دعم قدرات المستفيدين من برنامج الإسكان التنموي في عدد من المهارات الحرفية والمهنية.

واستمع نائب أمير منطقة جازان لشرح مفصل من وكيل وزارة الإسكان المهندس أحمد بن علي القرعاوي، عن المبادرة التي تأتي ضمن برنامج التنمية الشاملة لمستفيدي الإسكان التنموي، الذي يشمل العديد من المسارات الهادفة لتدريب الأسر المستفيدة على عدد من الحرف والمهن، وإكساب تلك الأسر مهارات حرفية ومهنية تسهم في توفير الاحتياجات المادية لها وتوفير مصدر دخل إضافي لأسر الإسكان التنموي.

واطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز، على عرض مماثل من مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي عن المبادرة التي بدء تطبيقها مع عدد من المستفيدات من الأسر التابعة لجمعية البر الخيرية بمحافظة كمرحلة أولى، بعد تدريب المستفيدات على إنتاج بعض المنتجات بما يخدم أسرهن وينمي مهارتهن الحرفية والمهنية وتوفير مصدر دخل إضافي لها.

ونوه سمو نائب أمير منطقة جازان خلال مراسيم تدشين المبادرة بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من حرص ورعاية واهتمام بكل ما يحقق ويعزز استقرار وراحة ورفاهية المواطن، مثنياً على جهود فرع وزارة الإسكان وما تقوم به من أعمال ومهام لخدمة المواطن بالمنطقة متمنيا لجميع القائمين على المبادرة ومستفيدي الإسكان التنموي التوفيق والسداد.

من جانبه، أعرب وكيل وزارة عن شكره لنائب أمير المنطقة على الدعم والمتابعة المباشرة التي يحظى به فرع الوزارة في المنطقة، وما استمعوا له من توجيهات منه خلال مراسيم تدشين المبادرة، مؤكداً حرص الجميع على تقديم كل ما يحقق خير ومصلحة الوطن والمواطن.

نائب أمير جازان يرعى تدشين مبادرات تنمية قدرات مستفيدي الإسكان

نائب أمير جازان يرعى تدشين مبادرات تنمية قدرات مستفيدي الإسكان

نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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