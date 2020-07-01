أمانة القصيم تغلق 9 مشاغل نسائية بمدينة بريدة

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صادرت 23 كجم من مواد التجميل منتهية الصلاحية

أغلقت أمانة منطقة القصيم 9 مشاغل نسائية بمدينة بريدة، بعد أن نفذت البلدية الفرعية النسائية بمدينة بريدة 400 جولة رقابية ميدانية خلال الأسبوع الجاري؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على المشاغل النسائية وتوعية العاملات بالبروتوكولات المعتمدة.

وأسفرت الجولات الرقابية عن إصدار 130 مخالفة و50 إشعاراً على المشاغل المخالفة بتطبيق الأنظمة والتعليمات، إضافة إلى مصادرة 23 كيلوجراماً من مواد التجميل منتهية الصلاحية.

وتواصل أمانة منطقة القصيم جولاتها الرقابية بشكل مستمر؛ بهدف المحافظة على سلامة العاملين والمستفيدين ضمن الجهود المكثفة لمكافحة فيروس كورونا.أمانة منطقة القصيم