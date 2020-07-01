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فوائد التمر لعلاج النحافة

فوائد التمر في النحافة لأن يحتوي علي الكثير من السكريات الطبيعية المفيدة للجسم والتي تعمل علي تغذيته وهذه السكريات تعطي الكثير من الطاقة للجسم وهذه السكريات تسمي بالسكريات الصحية المشبعة الغير ضارة بخلاف السكر العادي لدينا وهو يستعمل كبديل للسكر في بعض الاوقات والتمر يوجد به الكثير من الفيتامينات الضرورية للجسم ويوجد به فيتامين أ والمهم لصحة البشرة والجسم وأيضًا الشعر الذي يمنع من تساقطه وفيتامين ب الذي يزيد من هضم الطعام ويساعد في الحفاظ علي سلامة الجهاز الهضمي وإن تناول التمر بشكل عام فإنه يعمل علي تغذية الجسم ويعمل كمهدئ للأعصاب من التوتر والقلق والعصبية ويساعد في تقوية الاعصاب والعضلات ويؤخر من علامات الشيخوخة ويوجد به الكالسيوم الذي بدوره مهم جدتً في تقوية الاسنان واللثة ويمنع النزيف الذي يحدث لها عند غسل الاسنان ويعمل علي تقويتها وأيضًا التمر يعالج الامساك الناتج عن إتباع الرجيم أو غيرة من الاسباب وهو يتوافر به الكثير من الالياف المفيدة للجسم وأيضًا مهم للحوامل وإذا تم تناوله أثناء فترة الحمل فإنه يساعد علي تليين عملية الولادة وتتم بسهولة ويقوي عضلات الجنين ويحفز من نموه كما يمنع لديها تساقط الشعر الناتج عن الولادة ويزيد من الهرمونات التي تعمل علي زيادة إفراز الحليب.

فوائد التمر في النحافة

إن تناول التمر يعمل علي تقوية المناعة ويحمي من العديد من الامراض مثل أمراض السرطان اللعين وتم اكتشاف التمر في بلاد شبة الجزيرة العربية وتم اكتشافه منذ أربع ألاف عام واستعمل من قبل المصريين القدماء في صناعة النبيذ ومن المفترض أنه لا يقلب بالتمر بل يلقب بالحلوى المثالية لاحتوائه علي الكثير من الالياف والعناصر الغذائية المخمة للصحة ويحتوي علي الكثير من الفيتامينات والمعادن والكالسيوم المهمة في نمو العظام وتقويته والتمر يعالج الكثير من المشاكل فهو يستخدم في وصفات معالجة النحافة للجسم والحصول علي جسم مثالي بشكل صحي وكما يضبط نعدل السكر في الدم ويستخدم في الدخول في أنواع الرجيم للتخلص من السمنة المفرطة مثل رجيم التمر واللبن والتمر والماء والتمر والليمون.

أنواع التمر

التمر الجاف

التمر شبة الجاف

التمر اللين

فوائد التمر الصحية

يحد من أمراض القلب

يحسن من أداء الجهاز الهضمي

خفيف علي المعدة

يعالج الفطريات في الفم

يعزز نمو العظام ويحد من الهشاشة بها

يعمل علي تكوين خلايا الدم الحمراء

يعالج الامساك نظراًلاحتوائه علي الكثير من الالياف

يعمل علي تقوية المناعة وإزالة المكروبات بها

يعطي المزيد من الطاقة للجسم

يوجد به العديد من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والمغنسيوم والنحاس والحديد والمنغنيز

وصفة التمر لعلاج النحافة

يستخدم التمر في علاج مشكلة النحافة بكل فعالية وأهم ما يميزه إنه يحتوي علي السكر الصحي والمفيد للجسم لذا فإنك تملي دون ظهور الكرش أو ارتفاع معدل السكر في الجسم إنه حلوي رائعة.

مكونات الوصفة

عشر حبات من التمر

كوب من اللبن الكامل الدسم

قطعة من الحلاوي الطحونية

مضرب

علبة من الزبادي كاملة الدسم

كيس لبن نيدو

طريقة التحضير

يتم خلي التمر من النوي الذي يوجد فيه ووضعة في الخلاط ووضع عليه اللبن الكامل الدسم ووضع عليه قطعة الحلاوي ووضع علية علبة الزبادي كاملة الدسم ووضع علية لبن نيدو ويتم ضرب كل هذه المكونات ضرب كامل حتي يصبح الخليط في هيئة عصير سائل ويشرب لمده ثلاث مرات في اليوم بمعيار كوب زجاج كبير وستلاحظ الفرق بعد الشرب من هذا الخليط بعد شهر ونصف من استخدامه.

تعمل هذه الوصفة علي التخلص من مشكلة النحافة بطريقة صحية وطبيعية دون ظهور الكرش وتعمل علي تقوية العظام بالجسم ومنع الهشاشة بها وتقوية اللثة والحصول علي شعر صحي وقوي وبشرة ناضرة ومشرقة وأعصاب هادئة وغير متوترة وأيضاً يحفز

التمر لزيادة الوزن

التمر من أحسن الاطعمة التي تدخل ضمن لائحة زيادة الوزن لاحتوائه علي الكثير من السعرات الحرارية المهمة والسكر الطبيعي الصحي المفيد للجسم ويوجد به الكثير من عناصر الكرب التي تعمل علي زيادة السعرات الحرارية في الجسم

فوائد التمر للدم

يعمل علي معالجة مشكلة فقر الدم الموجود بالجسم ويعمل علي زيادة كمية عنصر الحديد في الجسم مما يؤدي إلي تقوية العظام ويوجد به عنصر الزنم والكالسيوم الذي بدورة يعزز نمو الجسم

فوائد التمر للفم

كان رسول اله صلي الله علية وسلم من محبين المر ووصي علي تناوله من كثرة فوائده العظيمة فكان يستخدمه في بلحة واحد ومعها اثنان معلقة من اللبن وكان يضعها حول الفم لإزالة الفطريات به والالتهابات منه ومن الممكن أن يستعمل هذا كمشروب طبيعي للجسم فإنه مفيد جداً في جميع الحالات ويعزز من تقوية اللثة والاسنان وجعلها ناصعة البياض.

فوائد التمر الصحية

يحد من الاسهال والاضرابات الهضمية

يعالج فقر الدم

يقوي القلب ويعزز من تدفق الدم به

يعالج الجهاز الهضمي ويحافظ علي سلامته

يدخل في أنظمة صحية في زيادة الوزن أو نقصان الوزن

يوجد العديد من الالياف الصحية

يقوي من اللثة والاسنان

يعزز من نمو الجسم

يعالج مشاكل السكر في الدم

يعالج مشاكل الضغط في الدم

يعزز من نمو العظام

يستخدم في نقصان الوزن إذا تم إتباع معه حمية غذائية

فوائد التمر في رمضان

إن الفطار علي ثلاث تمرات له العديد من الفوائد علي الصحة فو يغني عن تناول العصير الغني بالسكر الضار بالجسم ويحتوي علي الطاقة المفيدة للجسم.

يضبط السكر في الجسم

مشاكل الهضم التي تحدث بعد تناول الاكل الغير صحي

يعمل علي تهيئة الجسم في أخذ وجبات

يحد من الاضرابات في المعدة

يعمل علي الاسترخاء

التمر والجنس

تمت العديد من الدراسات حول التمر ووجد أنه يعزز من القدرة الجنسية وزيادة العلاقة الحميمية ويزيد من معدل الانجاب والتمر يعزز من زيادة حركة الحيوانات المنوية في الجسم والتمر يوجد به كمية كبيرة من السكر الطبيعي الذي يساعد علي زيادة الانتصاب وإذا كنت تريد استعمال التمر في العلاقة الجنسية يتم خلط التمر مع العسل مع اللبن وشرب المشروب قبل النوم وستلاحظ النتائج من أول اسبوع من استخدام هذه الوصفة.

فوائد تناول علي الريق

أن من يتناولون عدد من التمرات في الصباح تمد الجسم بالعديد من الفوائد الغذائية ويعد من محتوي الفيتامينات الصحية للجسم والمفيدة للعظام ويوجد به السكر الطبيعي للجسم ويمد الجسم بالطاقة ويعطيك الشعور بالشبع ويوجد به الكثير من الالياف التي تعزز من تحسين وظيفة الجهاز الهضمي وتساعد علي الارخاء والراحة وعدم التوتر ويمكن أن يستخدم في تناوله قبل البدء في أي امرين رياضي في الصباح.

فوائد التمر للأطفال

يعتبر من المواد الهاضمة السهلة علي المعدة وخصوصاً علي معدة الاطفال لأن لديهم معدة ضعيفة

يمكن للأم أم تستخدمه في فطام أبنها

يقوي عضلات الطفل وتعزز من بنائها

تعمل علي تقوية اللثة لدي الطفل وتعزز من بناء الاسنان الصحية القوية لدية

تعمل علي هدوء الطفل لأن التمر يحتوي علي الفيتامينات المهدئة للأعصاب