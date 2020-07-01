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فوائد التفاح للتخسيس

فوائد التفاح في التخسيس ينصح به دكاترة الرجيم والتغذية السليمة والتفاح من أعظم الفواكه والاكثر نفعاً في جسم الانسان بصفة عامة وفي مرحلة الرجيم بصفة خاصة وهو يحتوي علي الياف نباتية وهذه الالياف تنشط حركة الامعاء فتحد من الامساك الذي يعتبر من أكثر انشار المشاكل في الرجيم يحتوي علي الياف نباتية من نوع أخر تساعد علي الاحساس بالشبع لفترات طويلة.

عند تناول التفاح يجب أكلها قبل تناول الوجبة لتعطي احساس الشبع ويمنع تكوين الحصوات في الحالب والمثانة بسبب قلة شرب الماء بسبب اعتقادهم أن الماء تظهر الكرش وهذا اعتقاد خاطئ لذا هو يعوض نقص الماء بالجسم التي يكون معرض لها الاشخاص الذين يمارسون الرجيم يحتوي علي الحديد الذي يتجنب من مشكلة الانيميا التي تحدث أثناء فترة الرجيم يوجد به مادة حمض الاوكزليك من الاحماض التي تساعد علي الحصول علي أسنان قوية وبيضاء ناصعة يخرج من التفاح خل التفاح المفيد جداً للجسم.

فوائد التفاح في التخسيس

التفاح نوع من أنواع الفاكه المحببة لدي الكثير من الناس ويمتاز بأشكله الدائري وألوانه المتعددة فمنة اللون الاحمر والاخضر والاصفر وهو من أفضل الفواكه التي يتناولها الانسان لما يحتويه من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم ويتميز بعدم وجود دهون فيه حيث أن الدهون الموجودة في الطعام تسبب مشاكل كثيرة وهو فاكهة لذيذة وسهلة الهضم وتمد الجسم بالطاقة والنشاط.

تكمن أهمية هذه الفيتامينات والمعادن لجسم الشخص حسب وقت تناوله للتفاح فتناول التفاح في الصباح تعود بفوائد مختلفة عن الفوائد التي تعود علية في حال تناوله في المساء.

تناول التفاح الاخضر قبل النوم

أثبتت الدراسات أن تناول التفاح مساءاً قبل النوم يقي من العديد من الامراض في الجسم ويمنح الجسم النشاط والحيوية يطرد السموم من الجسم ويعمل علي تنظيف أعضاء الجسم مثل الامعاء والمعدة يخلص الفم من الروائح الكريهة وذلك عم قتل البكتريا والفطريات الموجودة في الانسان واللثة ويخلص الجسم من الدهون التي تتراكم فيه ويعمل علي نقصان الوزن لأن به مواد مشبعة ويحافظ علي نضارة البشرة وبقائها متفتحة وحيوية ويعمل علي استقرار الحالة النفسية بالتخلص من التوتر والقلق والمحافظة علي هدوء الجسم أثناء النوم وتعدي المزاج يقوي عضلة القلب والاعضاء التي يحتويها علي قوة تدفق الدم من أنحاء الجسم إلي القلب.

الفوائد العامة لتناول التفاح

يقوي الدماغ والقلب والمعدة

يسهل الهضم

يفيد في علاج أمراض المفاصل ويسكن الالام بها

يستخدم في تصنيع بعض الادوية مثل ابل لايف

يحسن عملية التنفس

يذيب الحصي الموجود في الكلي

يقاوم الامساك المزمن والاسهال عند الاطفال

يقلل من الحمي وينشط الكبد

يخف من حدة السعال

يخرج البلغم

يسرع من عملية الايض

يعمل عما الاسبرين حيث يمنع حدوث تجلط في الدم

يقلل من نسبة الكوليسترول بالجسم

خل التفاح للتخسيس

يعتبر خل التفاح من العلاجات الطبيعية البديلة التي تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية والعلاجية والوقائية لاحتوائه علي نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر والاملاح والمعادن مثل الصوديوم والمغنسيوم والكالسيوم والفسفور والحديد والالياف ومضادات الاكسدة والبكتريا الضرورية لصحة الجسم.

وصفة خل التفاح في التخسيس

يستخدم خل التفاح للتخسيس من خلال مزج معلقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء الدافئ ويشرب المزيج بمعدل مرتين في اليوم قبل الوجبات الرئيسية فهو يعمل علي تذبذب الدهون بكفاءة عالية ويحول الدهون المعقدة إلي دهون بسيطة يتم هضمها بسهولة وبالتالي يمنع تراكمها في الجسم ويعزز حرق السعرات الحرارية بالجسم ويعزز عملية التمثيل الغذائي في الجسم يحسن حركة الامعاء ويطرد الغازات.

الفوائد الصحية لخل التفاح

يعالج الخمول ويزيل الارق

يمنح النشاط للجسم يمد الجسم بالمعادن والفيتامينات الاساسية والبتا كورتين والبكتين

يقوي العظام ويعزز كثافتها ويقلل مرض الاصابة بهشاشة العظام لاحتوائه علي نسبة عالية من الكالسيوم

ينظم ضغط الدم ويقلل الكوليسترول لمرضي السكر

يقلل مرض الاصابة بأمراض القلب والشرايين لاحتوائه علي نسبة عالية من البوتاسيوم

يخلص الجسم من الماء الزائد به

يفتح البشرة والنضارة ويؤخر ظهور علامات التقدم في العمر والخطوط الرفيعة

يقوي السعر ويعزز كثافته ويقلل تساقطه ويقلل القشرة

ينظم مستوي السكر في الدم

يقوي الجهاز المناعي ويمنع نمو وانتشار الجذور الحرة

يطهر المسالك البولية يعالج أثار الحروق البسيطة الناتجة عن أشعة الشمس من خلال ميحها بالخل باستخدام القطن الطبي

يعالج التهاب الحلق من خلال الغرغرة بخل التفاح المخفف بالماء وطرده من الفم

رجيم التفاح الاخضر لتخسيس 10 كيلو

يعد التفاح من أهم أنواع الفواكه التي تفيد الجسم حيث يحتوي علي المعادن والالياف والفيتامينات ومضادات الاكسدة.

رجيم التفاح الاخضر والزبادي

أولاً اليوم الاول والثاني: تناول التفاح بأنواعه حتي الشبع علي مدار اليوم وشرب الماء وكذلك شرب المشروبات الساخنة الغير محلاة مثل القهوة والشاي الاخضر

ثانياً اليوم الثالث والرابع : يتم تناول اللبن الخالي الدسم والتركيز علي الزبادي الخالي الدسم وشرب كمية وافرة من الماء علي فترات

ثالثاً اليوم الخامس والسادس والسابع: تناول الاطعمة المختلفة قليلة الدسم بكميات قليلة مع الاناناس والزبادي مع المشي يوميا ساعة وكذلك شرب كميات وفير من الماء

هذا الرجيم صحي للغاية ويعتر متكامل العناصر الغذائية الصحية التي تمد الجسم بالطاقة ولكن لكي ينجح هذا الرجيم والحصول علي نتائج مرضية يجب عليك ممارسة الرياضة يومية بأشكلها المختلفة وأسهلهم عي رياضة المشي والرياضة تجعلك تحصل علي جسم رشيق خصوصا اذا كنت تتبع نمط غذائي صحي.

رجيم التفاح والقرفة

نقوم ببشر ثمرة تفاح أخضر ونضيف عليها ثلاث معلاق من القرفة ومعلقة من العسل الابيض وتخلط هذه المكونات في الخلاط مع إضافة مكعبات ثلج وتؤخذ كوجبة أساسية في نصف اليوم مما يعطي الشعور بالشبع ويتم تناول هذه الوصفة لمدة شهر فهي تعزز حرق الدهون من الجسم مع تخفيف الاكلات الدسمة الغنية بالسعرات الحرارية وممارسة الرياضة باستمرار

رجيم التفاح والماء

يجب تناول اثني عشر كوب من الماء يومياً وممارسة الرياضة باستمرار

اليوم الاول : تناول في الثلاث وجبات تفاح أخضر مع شرب المياه علي مدار اليوم

اليوم الثاني:الفطور تفاح والغذاء خس مع ليمون أو نوع من الجبن مع تناول اثنين لتر من الماء والعشاء تفاح حتي الشبع

اليوم الثالث : الافطار يكون قطعة من الخبز مع شريحة من اللحمة المشوية والغذاء خس مع جزر وبصل والعشاء يكون التفاح الاخطر حتي الشبع

اليوم الرابع :الافطار يكون قطعة من الخبز مع شريحة من اللحم وتفاحة والغذاء سلطة خضراء مع بطاطس وسمك تونة وليمون والشاء يكون حلين خالي الدسم أو كوب من الزبادي

اليوم الخامس: الافطار تفاحة وبيض نقلي وشريحة خبز والغذاء يكون سلطة خضراء ولحوم مشوية بدون زيت والعشاء تفاحة مع م راعاه شرب كميات وفيرة من الماء

اليوم السادس والسابع: الافطار تناول الكثير من الماء والغذاء يكون خس مع ليمون أو قطعة من الجبن أو اثنين بيضة والعشاء يكون لبن خالي الدسم أو كوب من الزبادي الخالي الدسم