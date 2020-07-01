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تقرير "المواصفات" أمام الشورى.. إشادة بالجهود ومطالبة بعلامة جودة إلزامية

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تقرير "المواصفات" أمام الشورى.. إشادة بالجهود ومطالبة بعلامة جودة إلزامية تقرير "المواصفات" أمام الشورى.. إشادة بالجهود ومطالبة بعلامة جودة إلزامية
المجلس طالب دارة الملك عبدالعزيز بتحديد مؤشرات الأداء في تقاريرها تفصيلاً

تقرير

ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1440 / 1441هـ.

وطالب عضو الشورى صالح الخليوي، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتوسع في فرض علامة الجودة السعودية بشكل إلزامي على المنتجات المحلية، ليتسنى بعد ذلك فرضها على المنتجات الخارجية.

وأشاد عضو الشورى د. غازي بن زقر، بالجهود المبذولة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والتقرير المميز الذي تمت صياغته بطريقة نموذجية ومهنية.

وقال "الشورى" في قرار أصدره اليوم: على دارة الملك عبدالعزيز، تحديد مؤشرات الأداء في تقاريرها القادمة على نحو يوضح بصورة مفصّلة المستهدف والمتحقق من مكونات مشروعاتها وبرامجها المستقبلية ويعرف بإنجازاتها السنوية بشكل دقيق.

وأضاف: على دارة الملك عبدالعزيز، التنسيق مع المركز السعودي لنظم المعلومات الجغرافية والتاريخية لتحديد المواقع الدقيقة للمعالم ذات الصلة بتاريخ المملكة، ووضع حدود وعلامات جمالية بها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مقرونة بمعلومات مختصرة عن المواقع وأهميته.

وأوضح المجلس أنه يجب على دارة الملك عبدالعزيز، التعاون مع الجهات المتخصصة لإنتاج مواد فيلمية عن تاريخ المملكة عموماً وسنوات الكوارث والأزمات والقصص المعبرة على وجه الخصوص، بما يُبرز ما وصلت إليه النهضة الحالية للمملكة.الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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