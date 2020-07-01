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طلب جوالًا تُخفيه المراسلة فأثار قلق الشرطة

تعرّضت مراسلة قناة "سي إن إن" في البرازيل، برونا ماسيدو، لحادث سرقة هاتفها على الهواء مباشرة، حين فاجأها لص في أحد شوارع مدينة سان باولو البرازيلية، أثناء بث حي، وأخذ جوالها تحت تهديد السلاح.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أظهرت الكاميرا اللص الذي كان يحاول تغطية رأسه وإخفاء وجهه عن الكاميرا وهو يقترب من المراسلة برونا ماسيدو (27 عامًا) ويحمل في يده سكينًا، ويطالبها بتسليم هاتفها المحمول، وأن تبتعد عن مساحة التصوير قليلًا.

والغريب أنه بعد تنفيذ "ماسيدو" ما طلبه منها السارق بالابتعاد عن الكاميرا، لم يكتفِ بما حصل عليه؛ بل طلب منها أن تُسَلّمه محمولًا آخر كان لديها؛ ففعلت، وسط استغرابها من علمه بأن لديها هاتفًا ثانيًا كان في جيبها وغير ظاهر للعيان.

وتسعى الشرطة لاعتقال السارق، وترى أنه لص محترف؛ حيث كان على علم مُسبق بأن مراسلي القناة يحملون جهازيْ محمول عادة، أحدهما للاتصالات الشخصية العادية، والثاني مخصص للتواصل مع القناة والعاملين فيها، وتعتقد الشرطة أن المسلح تابعٌ لجماعة من اللصوص المحترفين، ولديهم خبرات. البرازيل حادث سرقة