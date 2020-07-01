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كورونا.. 685 حالة تعافٍ بالكويت وإصابات فلسطين تصل لـ3045

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كورونا.. 685 حالة تعافٍ بالكويت وإصابات فلسطين تصل لـ3045 كورونا.. 685 حالة تعافٍ بالكويت وإصابات فلسطين تصل لـ3045
الكيلة: 280 حالة جديدة منها 199 في الخليل و47 ببيت لحم و17 في نابلس

كورونا.. 685 حالة تعافٍ بالكويت وإصابات فلسطين تصل لـ3045

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 685 حالة تعافٍ من المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنه بذلك بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 37715 حالة؛ مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

وفي فلسطين، سجلت وزارة الصحة اليوم، 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3045.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن من بين الإصابات الجديدة 199 في محافظة الخليل، و47 في محافظة بيت لحم، و17 في محافظة نابلس، و3 إصابات في محافظة أريحا، و4 إصابات في طولكرم، و10 في محافظة رام الله والبيرة؛ بينما بلغت حالات التعافي 634 حالة بعد تسجيل 9 حالات تعافٍ في الظاهرية بمحافظة الخليل؛ فيما بلغت الوفيات 11 حالة وفاة حتى الآن.فلسطين فيروس كورونا الجديد الكويت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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