جونسون: بريطانيا لن تعترف بضم إسرائيل الضفة الغربية.. أناشدهم كصديق

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قال: أي تغيير على حدود 1967 غير معترف به باستثناء المتفق عليه بين الجانبين

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يتعين على إسرائيل ألا تضم أجزاءً من الضفة الغربية المحتلة، محذراً من أن لندن لن تعترف بأيّ تغييرات على حدود 1967.

وأضاف: أناشد #إسرائيل كصديق بعدم ضم مستوطنات #الضفة_الغربية.

ووفق رويترز، نقل موقع "واي نت نيوز دوت كوم" عن جونسون، قوله "الضم سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وبريطانيا لن تعترف بأي تغييرات على حدود 1967، باستثناء المتفق عليها بين الجانبين.الضفة الغربية المحتلة بوريس جونسون