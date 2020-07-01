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سلطان الدغيثر: الجائزة اعتراف دولي بمستوى التفوق لشبكة الجيل الخامس

أعلنت شركة "أوكلا (Ookla)" العالمية المالكة لموقع Speedtest الشهير والمتخصص في قياس سرعات الإنترنت عالميًّا، عن فوز شركة "زين السعودية" بجائزة "أسرع إنترنت منزلي في المملكة".

وتمكنت الشركة من تحقيق هذا الإنجاز بفضل إطلاقها لشبكة الجيل الخامس واستثماراتها فيه؛ حيث تعد الشبكة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، ورابع أكبر شبكة جيل خامس على مستوى العالم؛ حيث تغطي نحو 30 مدينة من مدن المملكة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، أن الجائزة تعد اعترافًا دوليًّا بمستوى التفوق الذي حققته الشركة، وتتويجًا نوعيًّا لاستراتيجيتها التشغيلية الجديدة، ومساهمة في تعزيز قدرات قطاع الاتصالات السعودي وتحقيق مستهدفاته وفقًا لرؤية المملكة 2030".

وأضاف الدغيثر: "مرة جديدة تسجل "زين السعودية"، ولله الحمد، تميزًا دوليًّا؛ وذلك بعد سلسلة من الإنجازات التي حققتها في أقل من عام؛ حيث حصلنا على جائزة سبيد تيست (Speedtest) العالمية كأسرع إنترنت منزلي في المملكة، وقبل ذلك تم تصنيف زين السعودية في المرتبة 18 ضمن أول 50 علامة تجارية في المملكة، كما أطلقت "زين السعودية" رابع أكبر شبكة جيل خامس في العالم، والأكبر في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا".

ونوه الدغيثر بحرص زين السعودية على تعزيز ريادتها في قطاع الاتصالات، عبر العمل بتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز التحول الرقمي في المملكة، وبالتعاون والتنسيق المستمر مع كل الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

يُذكر أن موقع Speedtest الشهير والمتخصص في قياس سرعات الإنترنت عالميًّا، يمنح جوائزه لأبرز مزودي خدمات الاتصالات في العالم بعد تقييمها باستخدام تقنية Speed Score التي تقوم بقياس سرعة التحميل وسرعة الشبكة، بعد إجراء ملايين الاختبارات لاستهلاك عملاء جميع مقدمي الخدمة؛ وهو ما يؤكد موثوقية الجائزة.زين السعودية شبكة الجيل الخامس