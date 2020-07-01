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ارتفاع حاد في وفيات كورونا بروسيا.. 216 ضحية في 24 ساعة

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ارتفاع حاد في وفيات كورونا بروسيا.. 216 ضحية في 24 ساعة ارتفاع حاد في وفيات كورونا بروسيا.. 216 ضحية في 24 ساعة
الرقم الجديد يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 9536 حالة

ارتفاع حاد في وفيات كورونا بروسيا.. 216 ضحية في 24 ساعة

شهدت ، لليوم الثاني على التوالي، ارتفاعًا حادًّا في حصيلة الوفيات جراء المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 216 وفاة بين المصابين بـ"كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 154 وفاة أمس الثلاثاء و93 وفاة الاثنين؛ مما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 9536 حالة وفاة.

في الوقت نفسه، شهد معدل الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في روسيا، تراجعًا طفيفًا لليوم الرابع على التوالي؛ حيث رصدت السلطات الصحية خلال اليوم الأخير 6556 إصابة، مقابل 6693 إصابة أمس.

ووفق "روسيا اليوم"، أشارت غرفة العمليات إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 31.9% من المرضى الجدد.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة 654405، منها 221938 حالة نشطة؛ مما يمثل انخفاضًا بـ3941 حالة نشطة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتجاوز عدد حالات الشفاء الجديدة من كورونا في روسيا لليوم الثاني على التوالي، عدد الإصابات الجديدة؛ حيث تَمَاثل 10281 مريضًا للشفاء التام في البلاد منذ أمس؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 422931 شخصًا.روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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