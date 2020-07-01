700 متطوع ومتطوعة يساعدون "صحة جدة" على مواجهة "كورونا"

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أكثر من 10 آلاف سجلوا رغباتهم في التطوع للمساهمة في دعم المنظومة الصحية

أسهمت الخدمات التطوعية التي يقدّمها أبطال العطاء جنبًا إلى جنب مع منسوبي "صحة جدة"، في تقديم الخدمات الصحية والداعمة تطوعيًّا لخدمة الوطن منذ بداية جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وحتى الآن، في دعم المنظومة الطبية في مواجهة هذه الجائحة.

ووصل عدد المتطوعين المسجلين في منصة التطوع الصحي بجدة، إلى (10029) متطوعًا من أبناء الوطن الراغبين في التطوع الصحي، وتم تمكين عدد أكثر من (700) منهم بالعمل في منشآت "صحة جدة" في كل من (المستشفيات ومراكز استقبال ضيوف وزارة الصحة وفي مجالات التوعية بالأحياء ومساكن العمالة والمساجد والمراكز التجارية والمصانع، وكذلك بمركز البلاغات والأسواق الشعبية)، بعد أن تم إعدادهم من خلال الدورات التدريبية اللازمة في عدد من المجالات منها مكافحة العدوى، وإدخال البيانات، والوقاية من عدوى كورونا، وسلامة المتطوعين والعمل الميداني.

ووصل عدد الفرص التطوعية التي أنشأتها "صحة جدة" إلى أكثر من (21) فرصة تطوعية، ويشرف على هذه الأعمال التطوعية إدارةُ المشاركة المجتمعية بـ"صحة جدة"، بالتنسيق مع منصة التطوع الصحي بالوزارة التي تُعد النافذة الوطنية المعتمدة لتمكين المتطوعين وعرض الفرص التطوعية بطرق إلكترونية مبسطة على المتطوعين الراغبين في التطوع؛ حيث تمكّنهم المنصة من التسجيل عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، للاستعانة بهم في مختلف التخصصات حسب الاحتياج.

وشكرت "صحة جدة" المتطوعين والمتطوعات المشاركين الذين يقدمون خدمات تطوعية في كل التخصصات في منشآتها الصحية وفي ميدان التوعية الصحية، الذي يعكس حسًّا والتزامًا مجتمعيًّا قويًّا من قِبَل المتطوعين، ودعمهم للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس.