أخبار عاجلة

مساء dmc - أردوغان يتحدى القوانين الدولية ويرسل وزير دفاعه لطرابلس -
جمال عبد الحميد: هيديكوتي وابورجيلة أصحاب الفضل الأكبر في مشواري مع الكرة -
محافظ البحر الأحمر يشرح تفاصيل عودة السياحة: ابتدت تندع أهي -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 3/7/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاءات مع نجوم نادي الإتحاد السكندري والحديث عن الإستعدادات لعودة النشاط -
ملعب ONTime - طلعت يوسف: مفيش مصري وطني يختلف مع قرار عودة الدوري والتحفظ كان مع كيفية طريقة العودة -
د. عبد الهادي مصباح: "موجة تانية ايه اللي بتسألوا عنها إحنا لسه في الموجة الأولى"| #من_مصر -
حياة سعيدة | حلقة الجمعة 3 يوليو 2020 -
اخر النهار يكشف تفاصيل مقتل المطرب الاثيوبي المعارض ل ابي احمد و لماذا اثار الشعب ضدرئيس الحكومة -
باب الخلق | عم أحد.. رجل عمره 87 سنة .. ولا يعرف المستحيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جدة.. إغلاق مركز تجاري لعدم توافر الإجراءات الاحترازية الوقائية

Print
بعد رصد مراقبي "الأمانة" تدني مستوى النظافة.. كمامات وقفازات بالأرض

جدة.. إغلاق مركز تجاري لعدم توافر الإجراءات الاحترازية الوقائية

أغلقت أمانة محافظة جدة، مساء أمس، مركزاً تجارياً بطريق الملك فهد بحي الفيصلية؛ لعدم توافر الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، إن مراقبي البلدية رصدوا تدني مستوى نظافة المركز حيث كانت الكمامات والقفازات ملقاة على الأرض، إضافة إلى عدم وجود جهاز كشف حرارة للمتسوّقين، وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم توافر معقمات كافية.

وأكد الزهراني، حرص أمانة المحافظة على صحة المواطن والمقيم وأهمية تطبيق الاحترازات لمنع تفشي ، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق العقوبة بحق المركز لإخلاله بالمحافظة على سلامة المتسوقين.

جدة.. إغلاق مركز تجاري لعدم توافر الإجراءات الاحترازية الوقائية

جدة.. إغلاق مركز تجاري لعدم توافر الإجراءات الاحترازية الوقائية

جدة.. إغلاق مركز تجاري لعدم توافر الإجراءات الاحترازية الوقائية

جدة.. إغلاق مركز تجاري لعدم توافر الإجراءات الاحترازية الوقائية

جدة.. إغلاق مركز تجاري لعدم توافر الإجراءات الاحترازية الوقائية

أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الصحة العالمية تتوقع نتائج مبدئية لتجارب علاج فيروس كورونا خلال أسبوعين

مساء dmc - الصحة العالمية تتوقع نتائج مبدئية لتجارب علاج فيروس كورونا خلال أسبوعين

مصر تسجِّل 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة

مصر تسجِّل 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة

إصابة "المري" عضو الإفتاء السابق بالشرقية بفيروس كورونا

إصابة "المري" عضو الإفتاء السابق بالشرقية بفيروس كورونا

العراق يسجل 2312 إصابة بفيروس كورونا.. و68 حالة جديدة في فلسطين

العراق يسجل 2312 إصابة بفيروس كورونا.. و68 حالة جديدة في فلسطين

شبكة عيون الإخبارية