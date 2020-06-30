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"رويترز": إصابات "كورونا" زادت بأكثر من مثلَيْها في 10 ولايات أمريكية

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"رويترز": إصابات "كورونا" زادت بأكثر من مثلَيْها في 10 ولايات أمريكية "رويترز": إصابات "كورونا" زادت بأكثر من مثلَيْها في 10 ولايات أمريكية
أريزونا سجَّلت أكبر قفزة في أعداد الحالات

أظهر تحليل، أعدته "رويترز" اليوم (الثلاثاء)، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد زادت بأكثر من مثلَيْها في عشر ولايات أمريكية في شهر يونيو (حزيران) الجاري.

وسجَّلت ولاية أريزونا أكبر قفزة في أعداد الإصابات خلال الشهر؛ إذ زادت بنسبة 294 في المئة، تلتها ساوث كارولاينا، ثم أركنسو. وزادت الإصابات بأكثر من مثليها كذلك في ألاباما ونيفادا ونورث كارولاينا وأوكلاهوما ويوتا.

وعلى مستوى البلاد زادت حالات الإصابة بنسبة 43 في المئة على الأقل، وارتفعت الوفيات بنسبة 20 في المئة. وما زالت بعض الولايات لم تسجّل حالات اليوم.

وفي الأسبوع الماضي سجّلت 21 ولاية أمريكية معدلات إصابات مؤكدة، تزيد على مستوى خمسة في المئة، الذي تعتبره منظمة الصحة العالمية مقلقًا. وسجلت أريزونا أعلى معدل، بلغ 24 في المئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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