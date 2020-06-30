الاردن يسجل 7 اصابات بفايروس كورونا و 7 حالات شفاء

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جي بي سي نيوز :- اعلن الاردن تسجيل 7 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ الاثنين ، منها 2 محليّة، والبقيّة خارجيّة .

وتوزعت الحالات على النحو التالي 3 حالات لأردنيين قادمين من المملكة العربيّة السعوديّة ، ممن يقيمون في فنادق الحجر.

و حالتان لسائقي شاحنات غير أردنيين، قادمين عبر حدود العمري وجابر، تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المتّبع.

و حالتان من العمالة غير الأردنيّة في مركز حدود الكرامة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1128) حالة.

و سُجِّلت أيضاً (7) حالات شفاء لهذا اليوم، (6) منها في مستشفى الأمير حمزة، وواحدة في مستشفى الملكة علياء.

و تمّ إجراء (5088) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (379796) فحصاً.

و نوهت الحكومة انه مع التوسّع المستمرّ بفتح القطاعات والسّماح لمعظمها بالعمل، تؤكّد وزارة الصحّة ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي.