أخبار عاجلة

حياة سعيدة | حلقة الجمعة 3 يوليو 2020 -
اخر النهار يكشف تفاصيل مقتل المطرب الاثيوبي المعارض ل ابي احمد و لماذا اثار الشعب ضدرئيس الحكومة -
باب الخلق | عم أحد.. رجل عمره 87 سنة .. ولا يعرف المستحيل -
شقيق جمال عبد الحميد: هذا هو سر اسم شهرة جمال في الشارع وهو صغير « جمال حركة » -
في حب اللعيب.. رسالة أحفاد كابتن جمال عبد الحميد لجدهم -
"جاء لتحصيل الجباية".. موقع تركي يكشف كواليس زيارة "أردوغان" الخاطفة لقطر -
استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا -
اليمن يرحب بتقرير أممي يثبت تورط إيران في توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي -
شاهد .. موظفة تطلب من مديرها ارتداء الكمامة فينتهي بها الأمر في المستشفى -
الأردن: هجمات الحوثي باتجاه المملكة عمل إرهابي جبان ومرفوض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

الاردن يسجل 7 اصابات بفايروس كورونا و 7 حالات شفاء

Print
الاردن يسجل 7 اصابات بفايروس كورونا و 7 حالات شفاء الاردن يسجل 7 اصابات بفايروس كورونا و 7 حالات شفاء

جي بي سي نيوز :- اعلن الاردن تسجيل 7 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ الاثنين ، منها 2 محليّة، والبقيّة خارجيّة .

وتوزعت الحالات على النحو التالي 3 حالات لأردنيين قادمين من المملكة العربيّة السعوديّة ، ممن يقيمون في فنادق الحجر. 
و حالتان لسائقي شاحنات غير أردنيين، قادمين عبر حدود العمري وجابر، تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المتّبع.
و حالتان من العمالة غير الأردنيّة في مركز حدود الكرامة.
 وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1128) حالة.
و سُجِّلت أيضاً (7) حالات شفاء لهذا اليوم، (6) منها في مستشفى الأمير حمزة، وواحدة في مستشفى الملكة علياء.
و تمّ إجراء (5088) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (379796) فحصاً.

و نوهت انه مع التوسّع المستمرّ بفتح القطاعات والسّماح لمعظمها بالعمل، تؤكّد وزارة الصحّة ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
اخر النهار يكشف تفاصيل مقتل المطرب الاثيوبي المعارض ل ابي احمد و لماذا اثار الشعب ضدرئيس الحكومة

اخر النهار يكشف تفاصيل مقتل المطرب الاثيوبي المعارض ل ابي احمد و لماذا اثار الشعب ضدرئيس الحكومة

250 ألف شقة جديدة وتغيير يوم الإجازات الرسمية.. أبرز أنشطة الحكومة في أسبوع (إنفوجراف)

250 ألف شقة جديدة وتغيير يوم الإجازات الرسمية.. أبرز أنشطة الحكومة في أسبوع (إنفوجراف)

زيادة أسعار الوقود وبيع "ريمديسيفير" بالصيدليات.. الحكومة ترد على ١٢ شائعة

زيادة أسعار الوقود وبيع "ريمديسيفير" بالصيدليات.. الحكومة ترد على ١٢ شائعة

اليوم السابع يكشف موعد إعلان جدول الانتخابات البرلمانية..و خطة الحكومة للعام الدراسي الجديد

اليوم السابع يكشف موعد إعلان جدول الانتخابات البرلمانية..و خطة الحكومة للعام الدراسي الجديد

شبكة عيون الإخبارية